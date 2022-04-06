【天降尿片】青衣公屋缺德父母高空擲尿片　街坊險中頭獎︰每條都有料

▲ 青衣長發邨有缺德父母高空擲「有料」尿片。

社區靠居民保持環境清潔，尤其在疫情下更應注意衛生。日前有青衣街坊在社交平台指出，不時在長發邨見到一地用過的尿片，批評有缺德父母高空擲「有料」尿片，他更差點中頭獎。

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每日幾條「有料」尿片

該名男街坊網民周一（4日）於facebook專頁「公務員secrets」投稿，他表示家住青衣，每日返工經過公屋長發邨敬發樓時，都見到有人高空扔棄的嬰兒尿片，

之前每日一條，而家一日幾條，每條都有（料）嘅，有次仲差啲中頭獎！

▲ 地上分別有3條尿片，影響市容及環境衛生。（圖片來源︰fb專頁「公務員secrets」）

從他分享的相片可見，地上分別有3條打開的尿片，相信已使用過，被人從鄰近大廈高空棄置落街，很影響市容及環境衛生。

男街坊藉著投稿反問，「房屋署係咪唔會管理公屋衛生？」、「高空扔物係咪嚴重罪行？」。他又詢問網民，應向房屋署、警務處投訴，還是向社會福利署投訴嬰兒父母欠缺公德。

網民︰好嘔心點防疫呀

不少網民批評高空擲物的行為不要得，也認為扔尿片出街的家長「好缺德」、「等同作孽」、「好嘔心，點防疫呀」。此外，有網民提出「高空擲物係咪要扣分？向房署投訴啦」，但有人解釋長發邨是租者置其屋計劃的公屋之一，早前更創下屋苑綠表價新高，難以向房署投訴。

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責任編輯︰王明芳