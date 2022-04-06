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【清明人潮】長洲西貢清明節人山人海　的士站現排隊人龍食肆人流湧現

健康 12:19 2022/04/06

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長洲西貢清明節人山人海。

清明節剛過，不少市民趁著周末假期出遊，長洲、西貢成為熱門地點，有網民分別上載了照片，顯示過去兩天長洲及西貢人頭湧湧，西貢的士站前日早上已出現候車人龍，而長洲有食肆亦湧現食客。網民直指「遊客仲多過拜山」，憂心疫情爆發。

最新影片：

有網民昨日在Facebook群組「離島區街坊會 Island District Neighbours」上載了一張照片，只見長洲大街上出現人潮，發帖者直言：「長洲爆疫情，爆多人…拜山者…遊客仲多過拜山！可唔可以放過長洲？其實長洲係一個住宅區，並唔係一個遊客區！」

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前離島區議員梁國豪昨天亦在Facebook專頁發言：「今日應該班班都爆船」，預計由中環碼頭來往長洲航線會滿載乘客，引來長洲居民議論紛紛，有居民直言情形一向如此：「在香港人眼中長洲是一個免疫島，一落長洲什麼口罩令，社交距離全部作廢，令我們當地居民都怕怕」也有網民表示希望可以實行長洲居民或工作員工通道，另亦有網民分享上周六在長洲拍攝到的情形，只見食肆也湧現人流。

除了長洲，西貢情形亦不惶多讓。有網民在Facebook群組「[西貢人]日報」上周六（4日）分享一張照片，顯示西貢街頭上也出現人潮，發帖者稱「唔知今日以為星期日」。有網民就指當日早上已有許多人等候的士，亦有網民稱：「巴士都勁多人！平時呢個時間返屋企 得幾個人」點擊睇更多留言：

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責任編輯：羅嘉欣

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