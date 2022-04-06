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【無品大媽】大埔無口罩大媽狂撳智能櫃密碼　街坊憂被盜件：見過佢撳幾個鐘

親子 13:50 2022/04/06

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大埔有一名沒有戴口罩的大媽，經常出沒智能櫃前狂撳密碼。

潮流興網購，很多人都會選擇到智能櫃自取貨品，可是大埔有一名沒有戴口罩的大媽，被街坊影到在速遞公司的智能櫃前不斷亂按密碼，懷疑是想盜取貨品。拍攝的女街坊指已是第二次遇見她，故上載片段提醒街坊們小心。

該名女街坊日前在facebook群組「大埔 TAI PO」上載影片，可見一名沒有戴口罩、身穿粉紅色連身裙及杏色外套的大媽，先將黑色大衣及雨傘放在旁邊的鐵箱，然後在速遞公司智能櫃前不停亂撞密碼，期間她曾用手觸摸口鼻再按密碼，但未能登入。

    點擊圖片放大
    +6
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當她發現有人正在拍攝後，即若無其事拿起黑色外套披上，並取回手袋及雨傘離開。女街坊在帖文中表示，事發在大埔墟翠河花園後巷，懷疑該名大媽想盗竊，更非首次見到，呼籲街坊們盡量不要使用該排智能櫃。

我已經第二次見到她亂按密碼，今天我經過這裡又見到，十分鐘後我買完東西再經過她仍然再（在）按更（緊）。大家小心啲不要用這個智能櫃。

最新影片推介︰

網民︰見過佢按提款機密碼

不少住在大埔的網民看完影片後表示，曾見過該名大媽在區內遊蕩，也曾目擊她亂按智能櫃和提款機密碼，懷疑她有精神問題，「撳親件都見到佢企後面」、「佢四周圍蕩，又同人鬧交」等。點擊圖片即睇網民意見︰

    點擊圖片放大
    +10
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不過，網民都不太擔心會被大媽撞中密碼，因一般速遞公司的自取智能櫃，都會提供6至8個數字的「提取密碼」，如6位數密碼約有100萬個組合，8位數密碼則約有1億個組合。而涉事的速遞公司則提供8位數密碼，可以撞中的機會非常微。

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責任編輯︰王明芳

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