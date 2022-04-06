【網課百態】疫下網課家長百態頂替子女上課 代做測驗開咪大聲鬧仔

▲ 有興趣班導師指上網課時，經常遇到家長「鬧笑話」。

疫情持續2年多，網課已變成家長和小朋友的家常便飯。有任職興趣班導師的網民就分享上網課時的家長百態，稱「好多網課搞笑家長事；估計可以出道一本書。」其中有家長因子女無法趕及上課，要求親子頂替上課；亦有家長代替子女做網上測驗，惟該家長最後連姓名，都填寫自己的名字，令分享的導師大感「過份」。此外，更有陪同上網課的家長，在子女答問題時，高聲責罵「咁簡單都唔識！」，變相令全班被迫聽其「鬧仔」。

有興趣班導師在社交媒體專頁「生仔要考牌系列」投稿，分享上網課時的離譜經歷，最令她難忘的是，其中一名家長竟在網課開始前夕問導師：「老師，我個小朋友趕唔切Zoom，我代佢上得唔得呀？」。

而上課時，有家長就如入無人之境。當老師發問問題，請某小朋友「開咪」回答，詎料「一開咪，就聽見家長大聲復述問題，然後開始鬧個細路：咁簡單都唔識！你上堂做緊乜㗎？」家長變相當眾令小朋友被責罵，而其他小朋友及家長，也被迫觀看其「鬧仔」。

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由於無法實體檢閱學生練習或測驗，不少網課都會採用Google Form網上表格形式，讓學生提交練習或測驗的答案。該導師則指，「雖然只係用簡單嘅Google Form，而且分數並唔重要，但（有學生）姓名一欄竟寫咗家長個名，會唔會有啲過份呢？」

此外，也有身在內地避疫的學生，僅有爸爸在香港。該學生因內地「網絡防火長城」封鎖，而無法使用Google Form。惟最後，該學生仍如期提交Google Form。導師質疑：「明明就話佢哋一家只有爸爸喺香港，但居然有交喎！謎之原因？」

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責任編輯：王明芳