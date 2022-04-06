【特首選舉】梁振英陣營全力支持李家超參選　林鄭支持者亦有助選

▲ 政務司司長李家超。（經濟日報資料圖片）

特首選戰今日明朗化，政務司司長李家超料今日宣布辭職參選。據知，傳有意捲土重來的前特首、全國政協副主席梁振英與其陣營已決定，將會全力支持李家超參選特首。據了解，已表明不尋求連任的現屆特首林鄭月娥的陣營，亦有人幫手助選。

中聯辦今日約談部份選委，有選委透露，李家超為中央屬意的唯一特首選舉人選。而屢傳密謀組班參選的梁振英，則另有要務，出任選舉委員會召集人一職，不會落場「跑馬仔」。他原本組成的競選團隊，將會為李家超助選。

熟悉北京消息表示，中央對出身保安系統李家超十分信任，認為他是有擔當之人。料李家超是今次特首選舉的唯一人選。

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責任編輯：陳葆琳