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【在家分娩】鍾嘉欣分享在家分娩經過 歷16小時陣痛狗仔式產子

13:26 2022/04/06

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鍾嘉欣分享在家分娩細仔的經歷。

藝人鍾嘉欣（Linda）自從台慶失落視后後返回溫哥華做賢妻良母，除了照顧家庭外，鍾嘉欣還向youtuber進發，早前已經開channel的她，自從返回加國後，更新得更為頻密，繼上次分享生大女Kelly時失血過多暈倒，今次再分享生細仔Jared經歷。

嘉欣生細仔時選擇在家分娩，在家分娩在外國相當流行，在香港則比較罕見，而嘉欣事前都做定功課，發現這個形式對產婦和嬰兒都有好處，嘉欣產後亦都沒有傷口，不用縫針，令她覺得非常開心。

最新影片推介:

嘉欣2015年下嫁脊醫老公Jeremy後，為對方誕下一對仔女，她日前拍片分享生細仔經過，她指當日原本打算如常上床睡覺，不料內褲出現少量血漬，隨後更有宮縮的感覺，她感覺到細仔即將出生。於是她致電助產士，助產士便帶著一些基本設備到達她的家，並著她盡量嘗試不同的分娩姿勢，以找出最舒服的一種。嘉欣當時覺得狗仔式對她來說是最舒服的，即跪在地上四肢著地，不料由於宮縮的時間太長，她甚至疲累得就這樣跪在地上睡著了。

而狗仔式之前，嘉欣都嘗試躺在浴缸內放鬆，但因為她家的浴缸不夠深，因此每次她都浮了起來，嘉欣還說當時助產士建議她可站起來搖動臀部，因為重力能協助推動嬰兒出生，有效縮短產程。

經歷了16小時陣痛後，助產士終於叫她要用力推，不過細仔的頭部太大，令到嘉欣非常痛苦，她說：「可能我兒子的頭部很大，比Kelly的頭還要大三分之一，所以你可以感受到一切是那麼的痛苦。」當時嘉欣在女兒不受驚嚇的情況下，叫女兒來見證弟弟出生一刻，因為這個舉動將會讓姊弟有更深的聯繫：

最後Jared的頭出來了一點，助產士叫我要撫摸著兒子的頭部，當他整個身體出來時又叫我要自己接住他，而不是任何人。之後我擁抱著他，然後我非常震驚，因為他和Kelly就像是雙胞胎一樣！

有指在家分娩出生的孩子性情會較冷靜，Jared現時4歲，她認為在身上真的看到了這點。她又稱自己並不後悔在家分娩的決定：

很多人也說我很瘋癲，但我只想給我孩子最好的。

早前都有港人試過在家分娩，註冊西醫鄭清穗3個子女都是在家的浴缸分娩，由兒科爸爸接生，不過不是人人都可以在家分娩，孕婦都需要作產前風險評估。

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責任編輯:陳麗薇

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