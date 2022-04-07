【社區支援】迪士尼義工隊首推網上短片頻道　免費提供逾40條短片予病童欣賞

▲ 迪士尼義工隊首推網上短片頻道，免費提供逾40條短片予病童欣賞。

關注第五波疫情發展，香港迪士尼正按三個核心方向，推出全新的社區支援項目。當中包括支持重要設施的設立及運作；為社區注入動力的項目如由迪士尼義工隊為受助家庭和小朋友製作免費網上短片系列；為少數族裔及弱勢社群提供食物援助及應急物資；以及向醫護人員和前線員工的專業和奉獻精神致意。

迪士尼義工隊首推網上短片頻道

今個月，香港迪士尼義工隊Disney VoluntEARS，包括一眾來自娛樂及服裝部的表演者首度在YouTube推出網上短片頻道，首輪計劃將為超過20間本地慈善團體及非牟利機構，包括兒童癌病基金、兒童心臟基金會、香港明愛、香港兔唇裂顎協會、香港傷殘青年協會、生命小戰士會、願望成真基金、鄰舍輔導會等，提供超過40條短片供免費欣賞。影片內容包括迪士尼故事分享、動畫藝術教室、 瑜珈運動練習、手工藝、科學知識分享等等，讓一眾病童及受惠家庭可以在疫情期間，安坐家中都能感受迪士尼魔法及歡樂。

▲ 影片內容包括手工藝、科學知識分享。

兒童癌病基金服務總監王小慧表示，疫情期間，很多家庭都需要居家抗疫、在家工作或者學習，學生們更要提早放暑假，家長們都需要安排更多活動給小朋友。香港迪士尼義工隊設立這個短片頻道，為一眾病童和受惠家庭打氣，讓他們在居家抗疫期間，仍能夠得到更多學習和娛樂的機會。

▲ 影片內容亦包括迪士尼故事分享、動畫藝術教室。

兩位香港迪士尼樂園度假區的親善大使陳麗儀 (Lily) 和唐 俊迪 (Tony)，也有參與今次的義工短片拍攝活動，包括迪士 尼故事分享及瑜珈運動練習等等。Lily和Tony均表示，疫情期間，香港迪士尼樂園需要暫時關閉，但我們很高興與迪士尼義工隊合作，善用各人的專長和興趣拍攝一系列影片，為社會上有需要的病童和家庭打氣，陪伴大家度過這個「疫境」。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，香港迪士尼一直關心社區，雖然現時市民正面對不同挑戰，園方致力以「心信奇妙」線上活動集合各演藝人員的心思與力量，設計種類多元化的有趣內容，陪伴大家度過不同時光。這只是一個開始，期待在社會運作陸續恢復之後，會適時推出更多活動支援有需要人士，為社區注入動力。

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責任編輯：陳麗娜