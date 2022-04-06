【刑事罪行】葵聯邨有遊樂場滑梯起火　警方拘捕14歲女童

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警方今日（6日）表示，葵聯邨有遊樂場滑梯起火，拘捕14歲女童。

警方指，4月4日晚上接獲報案，指葵涌區葵聯邨外一個公眾遊樂場的滑梯起火，消防到場將火救熄。經初步調查發現，本來用作防止他人使用滑梯而包上的黑膠袋被燒毀，滑梯亦被輕微燒溶。事件中無人受傷。



警方稱，昨日在葵涌區拘捕一名14歲本地女童，涉嫌縱火。被捕女童已獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到。



根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，縱火是嚴重罪行，最高刑罰可被判處終身監禁。這宗案件更是於住宅附近發生，如果火勢未被及時撲滅或蔓延，後果可能會十分嚴重，更有機會引致人命傷亡。

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責任編輯：余思嵐