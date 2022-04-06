【金宵大廈2】李施嬅爆曾打算辭演《金宵2》　離巢往外闖即榮登歐美視后

▲ 李施嬅爆曾打算唔拍《金宵2》。

TVB劇《金宵大廈2》現正熱播，雖只播出了兩集，已令一班「金宵」迷都留言大讚今輯劇情更燒腦懸疑，非常有追看性，更令《金宵大廈2》演員備受關注。

《金宵大廈2》當中最令人關注莫過於是女主角李施嬅，皆因她在上一輯一人飾演兩角Coco及Alex，演得絲絲入扣，與陳山聰的前世今生宿世情緣既浪漫，又淒美，令觀眾看得肉緊。

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【金宵大廈2】李施嬅樂觀面對病情 陳山聰對《金宵2》收視有信心

自爆曾婉拒參演續集 不會再開拍第三輯

劇集如此受歡迎，難怪當時已經很快便傳出將會開拍《金宵大廈2》的消息，不過施嬅則自爆原來當時曾經打算婉拒參演續集，全因她認為大家太喜愛第一輯，擔心接拍續集達不到觀眾的期望，故頗有壓力。

但最終李施嬅因太喜愛劇集角色以及與原幕後班底合作愉快，加上夾到工作時間，才決定接拍續集。而她與山聰早前在直播上亦表明不會再開拍第三輯或前傳，因二人認為兩輯已經是最圓滿的故事。

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憑《金宵大廈》奪得在TVB首個獎項

《金宵大廈》如此大受歡迎，更令施嬅憑此劇在《萬千星輝頒獎典禮2019》獲得「最受歡迎電視女角色」獎項，以及與劇中拍檔陳山聰勇奪「最受歡迎電視拍檔」獎

此「最受歡迎電視女角色」獎更是施嬅入行以來，在TVB的首個獎項，難怪令她當時甚有感觸，對她而言相當有意義。

勇闖荷里活 榮升歐美視后

不過李施嬅未在《金宵》奪「最受歡迎電視女角色」獎前，在TVB多年來從未在TVB萬千星輝頒獎禮台上獲獎，而她曾6度入圍角逐萬千星輝視后，都始終名落孫山。

而她在外地，演技反而獲認證，於2017年首次獲女主角獎，卻是憑微電影《Once More》，獲得《European Cinematography Awards》及《Los Angeles Film Awards》的最佳女主角，成為雙料影后。

2019年，施嬅再度衝出國際，於成長地加拿大的最高殊榮頒獎禮上獲得提名，認真厲害！她憑加拿大劇集《Blood And Water》（《血與水》）飾演一名殺手，並獲得「2019年加拿大銀幕獎」（2019 Canadian Screen Awards）的女配角提名，可見她實力早已兼備。

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與Captain Marvel做同門

當初施嬅在2019年宣布離開TVB，全因她當時有感近8年自己沒太大進步，所以想去外闖找能突破演技的機會。

施嬅簽約美國經理人公司成為《Marvel隊長》（Captain Marvel）女主角Brie Larson（貝兒娜森）同門師妹，進軍荷里活。現時可見，她勇闖荷里活這條路，對她絕對是好事，亦令她找到新的火花，學到新的東西。