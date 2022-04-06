【講你都唔信】盧惠光住酒店撞女鬼揚言要攞命　肥仔聰吊威吔受傷醫生只給正骨水

▲ 林子聰（肥仔聰）、盧惠光亮相《講你都唔信》。

《講你都唔信》由「獎門人」曾志偉、錢嘉樂、江嘉敏及方紹聰擔任主持，嘉賓則為「方丈很好戲」隊的張達明、林子聰（肥仔聰）、方力申，以及「International巨星」隊的林迪安、火星及盧惠光。

昨晚（4月6日）播出的《講你都唔信》內，肥仔聰、盧惠光所講的真人真事均十分勁爆。

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肥仔聰吊威吔受傷

肥仔聰大爆當年拍攝《少林足球》 時，飾演「輕功水上飄」六師弟的他有不少吊威吔鏡頭，更全是親身上陣。

其中一幕從足球場高處墮下的場口，Set 了兩條威吔的肥仔聰被吊至約6層樓高的位置，比足球場的看台還要高！

但正因位置太高關係，對講機接收不清晰，放威吔的時機只靠被吊高的肥仔聰親自點頭示意。到了正式拍攝時，肥仔聰原本全程專注做表情及動作，豈料距離地面約3米位置，其中一條威吔斷了，以致肥仔聰落地時其中一隻腳被摺在身後，現場更發出清脆 的「啪」一聲。

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忍痛完成拍攝

肥仔聰指自己即場痛至「典來典去」，而當時的武術指導程小東走到他身邊後，對著其受傷的腳畫了一道符後即說：「冇事！吊上去拍多個！」

最終肥仔聰忍痛繼續拍攝，拍完後才到醫院檢查，幸好沒有骨折，但從屁股至小腿的所有肌肉2級撕裂。

雖然聽落很慘，但肥仔聰指當時醫院不但只給了他一支價值6元的正骨水，更揚言「其實冇乜用」，肥仔聰憶述這個黑色幽默位時、自己都忍不住笑出聲。

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盧惠光遇女鬼

盧惠光則自爆親身經歷的靈異事件，他透露約31年前在台灣拍攝電影《密宗威龍》，並入住台北其中一間酒店。

他指進入酒店房時已經感到有陣陣寒意，之後他到了滿是山墳的地方拍攝，晚上在酒店睡覺期間竟發現鏡前有一個身穿古裝的女鬼打橫瞓着望向他，深感不妙的他即時想拿起放在床邊的佛牌，但卻因感到「畀嘢責住轉不到身」。

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女鬼：我要攞你命

他幾經掙扎才成功拿到佛牌並心想:「唔好玩呢啲啦大佬!」不信邪的他之後放低佛牌繼續睡覺， 但不消一會女鬼竟然從高而下並叉住他的頸以廣東話說:「我要攞你命！」

嚇得盧惠光即時 轉身拿起佛牌並唸經，之後再爬去隔壁房找人求救。他指事後連續發了三日高燒，後來查問酒店工作人員才知道，兩星期前有一名猶太人在其住宿的酒店房吊頸身亡，聽落毛管戙！

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