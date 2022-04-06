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【無理顧客】買燒肉拜祭後要斬件被鬧阻做生意　大埔街坊記仇一年後發帖公審燒味店

親子 13:53 2022/04/06

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大埔街坊買燒肉拜祭後要斬件被鬧阻做生意，一年後發帖公審燒味店。

清明節拜祖祭品常見燒味斬料，昨日很多燒味舖都排長龍。大埔有名街坊發帖想公審一間燒味舖，指責對方一年前幫他將拜祭後的燒味斬件時，發牢騷斥阻做生意，事主心有不甘記下小器簿，隨即引來一眾大埔街坊鬧爆他是無理顧客，並加入討論為店舖大平反。

小器顧客公審大埔墟燒味舖

昨日（5日）清明節，有名網民在facebook群組「大埔 TAI PO」發帖，從帖文附有一張相片所見，大埔墟有間燒味店大排長龍，發帖事主想起一年前幫襯的情況，顯然是公審斥責該燒味店，並想圍爐取暖。

呢間都咁多人幫襯！真係數臭你！上年買燒肉、雞一隻！拜完拎番俾你斬件，係到ee鵝鵝（咿咿哦哦）話阻佢做生意！註︰當時無乜人！拜完都下午喇！

有網民想公審大埔墟某燒味舖。（圖片：大埔TAI PO fb）

原來，事主一年前在該店購買燒味，為了拜祭用而購入未斬件的原隻雞及整條燒肉，拜祭完之後，他將燒味攜帶到店舖要求「售後服務」，店員雖像不太情願，但也有斬件。事主幫襯多年，指「年年都係咁，年年幫襯佢」，對於被碎碎念指阻做生意，懷恨在心。

為店舖大平反

有關帖文發帖一日獲逾600名網民關注按下不同心情emoji，多達500則留言，大部分是斥責樓主是無理顧客，更為店舖平反。「大佬！人哋之前幫你咁多年你唔出post幫手讚下服務好，上年唔斬你就要唱衰，仲要心懷怨恨足一年」、「比較難理解為甚麼間店咁好仲肯幫你」等。

有街坊分享親身經歷，大讚店員老細會幫顧客，可是不是奉旨，顧客態度很重要，她每年都幫襯該店幾次，上至每年去文武廟還神訂乳豬，下至20蚊叉燒切粒。「前2個星期我隻狗走咗要去送佢，去佢度買雞髀，老闆問我做咩眼紅紅，話俾佢知，佢即刻無都切隻俾我」。

最新影片：

更多網民留言

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網民分享燒味自己斬

此外，有關帖文掀起網民討論有關衛生問題，指出拜完後拎斬件，尤其現時疫情，擔心不衛生，有網民擔憂「如果真係返轉頭肯斬，我會好驚唔敢買，點知啲料做過咩，掂過啲香灰衣錢，有灰又掂返上人哋砧板⋯⋯」。

有網民會回家自行處理，她們更藉此另開新帖文分享圖片抽水，「雞鴨鵝我盡可能成隻買番嚟自己斬，唔夠力先叫師傅幫我開邊」、「本師奶廿年來用普通鉸剪，拎番去斬好唔衛生㗎」，網民不禁讚好，笑指抽得好、斬得靚。

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責任編輯︰王明芳

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