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【試當真】許賢自爆會考輕視語文抱憾　夥阿慈為DSE考生減壓

娛樂 12:51 2022/04/06

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許賢跟阿慈一同為考生打氣。

當局早前宣布DSE如期進行，眾多學生積極備戰，為文憑試作準備。由恒生銀行推出的專屬年輕人社交平台 「夠薑蔥」特意推出 GO! LIVEbrary，透過社交媒體陪伴一眾在「疫」境下備戰的DSE考生，更邀請網絡紅人「試當真」的許賢和阿慈坐陣打氣。

許賢指自己是末代會考生，當年「輕視」語文，成為人生的遺憾：「因為中學時期見邊科賺錢就讀邊科，唔係好著重中文科，最終只係合格得『E』。後來入行之後，成日都要寫嘢、編劇，都會好怕比人知道我當年嘅成績。」

許賢是末代會考生。

雖然許賢未能入讀心儀大學學科，但仍對會考成績滿意：「咁成績都係意料之內，其實人生九成選擇都會錯，所以唔洗諗太多呢科係咪百份百啱自己，總之唔會後悔就可以。我哋呢啲過來人嘅經驗，同啲後生仔分享吓，希望佢哋唔洗太大壓力，享受學習過程唔洗太計較嘅。」

而阿慈就話自己目標高，未滿意自己成績，建議一眾考生「踏實」地追尋目標：「比個時間自己，如果限期前做唔到成績，就要轉吓方向。當年我都主動出擊搵機會試鏡，但奈何收入太唔穩定，所以我就好好計劃時間，接多啲補習幫補生活。」

最新影片：After Class訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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