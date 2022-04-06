【港區國安法】涉47人初選案馮達浚申保釋被拒　法官指難以相信不再犯危害國安行為

▲ 47人涉初選案，其中1名被告馮達浚早前於高院申保釋被拒。資料圖片

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，34名被還押被告中，其中加山傳播創辦人馮達浚早前向高院申請保釋被拒，法官今（6日）頒下判詞指出，不相信申請人一但獲保釋，不會再干犯危害國家安全行為。

申請人馮達浚(26歲)，被捕時報稱數碼營銷。法官杜麗冰於判詞中指，代表律師指申請人過去數年受社會事件影響，所涉政治範疇有限，於所涉初選中並沒有政治影響力，加上已被還押8個月，已沒有任何影響力。至於申請人於選舉期間的訪問內容及言論，代表律師指因其政治經驗不足，只屬政治上的花言巧語。代表律師強調，申請人一向紮根香港及關注九龍城區福利事宜，潛逃風險低。

律政司一方則指，申請人參予初選失敗後，仍支持勝出者。申請人雖然表示不會參選，但最終仍參加補選。律政司一方指，申請人仍透過其創辦的加山傳媒宣揚顛覆、制裁及煽動理念。

法官聽取雙方陳詞後，認為難以相信申請人不會再干犯危害國家安全的行為，故拒絕其保釋申請。

案中47名被告中，13名被告先後獲准保釋，當中包括鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、黃子悅、陳志全、呂智恆、林景楠、柯耀林及李予信。

其餘被還押的34名被告包括戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、伍健偉、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、鄒家成、林卓廷、范國威、梁國雄、岑敖暉、王百羽及余慧明。

控罪指，各被告於2020年7月1日至2021年1月7日，旨在顛覆國家政權，串謀組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或非法手段，宣揚、進行或參與1項謀劃。

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記者：林育慧