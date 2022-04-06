【金宵大廈2】劇情燒腦陳山聰突然全裸登場　李施嬅趙希洛香艷浸浴騷閨蜜情

▲ 《金宵大廈2》劇情燒腦。

TVB劇集《金宵大廈2》前日（4日）首播，一班「金宵迷」萬眾期待，播出短短兩集已大受歡迎，劇情燒腦多疑點，引起一眾網民圍埋熱論，集思廣益。



昨晚（5日）播出一集，主線發展圍繞在Maurice（陳山聰飾）謎樣的身世上。在七樓半勇救Ella（李施嬅飾）的Maurice，忍痛著Ella忘記自己後，最後竟以全裸露股現身金宵大廈的天台，相當耐人尋味！

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陳山聰晒優質股

網民對於陳山聰全裸演出大感震撼，讚他原來擁有優質股之餘，今次為演出而犧牲，看好他能摘下今屆視帝的寶座。

監製葉鎮輝（阿細）大賣關子：「山聰點解會全裸喺天台出現呢？大家睇到最後就會知道架喇，因為講少少都會穿橋，你哋到時睇完晒，我再解釋番畀大家聽佢點解全裸啦。」又指與陳山聰互相信任，對方從沒半點過問：「我話點佢就點架喇，佢完全唔會過問我，話拍就拍架喇。」

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劇情燒腦

其中一個精神病院場口，陳山聰飾演的男病人與李施嬅飾演的精神科女醫生大談「空間扭曲」、「時間穿梭」及「蟲洞」等，令人揣測男病人就是穿越時空、回到過去的Maurice。

Maurice又在七樓半向Ella提及金宵大廈是有生命、有感情的存在，讓網民對於陳山聰在劇中扮演的角色更感好奇，「到底有幾多個時空」、 「到底有幾多個陳山聰」，定抑或Maurice一出場就已經死了？

趙希洛「正常」網民嗌唔慣

除了懸疑詭異劇情，戲裡戲內與李施嬅同樣為好姊妹的趙希洛，昨晚二人在劇中的浸浴戲亦相當吸睛，兩女晒香肩浸泡泡浴，場面香艷。

趙希洛飾演的Jessie Yuen對Maurice古怪行為勁反感，認定對方是渣男所為。網民笑言首季演活「搶B狂人」的趙希洛，在今季「正常」演出令他們大感不習慣，期待她再次露出「瘋狂本色」。

不過Jessie處處針對Maurice，而且對Ella又似不只是好姊妹之情，相信其角色在日後劇情有重大的影響。

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