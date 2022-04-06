【抗疫英雄】認真工作招來妒忌及敵對 護士提早退休疫情再重返前線

香港大學陸佑堂被政府借用作為疫苗接種中心。吾友T小姐從醫療職場退下多年，眼見本港疫情嚴峻，於是再披戰衣，主動前赴亞博館和其他中心幫手，最近她在陸佑堂工作，為市民打疫苗針。

最新影片：

「我在工作中經常接到不少口頭讚賞，但今日有市民以實際行動來表達欣賞，令我和中心職員都得到很大的鼓勵。」她與我分享，並傳來一封信。

「敬啟者，今日我在香港大學陸佑堂接受復必泰疫苗注射。地方清潔雅致，工作人員有禮，安排流暢，尤其為我注射疫苗的Ms T，手勢嫻熟，（令我）完全沒有不適，殊堪稱讚。在此謹多謝貴中心的安排。黃太」

「今日還有一位年輕男士打針後禁不住讚我。他說之前打了兩針，每次都很痛，怎料今次第三針居然不痛，他終於明白原來是注射疫苗手勢問題。」

「你如何練就這個好本領？」我很好奇。

「沒有任何秘訣。固然熟能生巧，但在未拿捏得準之前，只要每次注射時真心留意病人打針後的感覺，再不斷調整自己的技巧，自然會有進步。」

「小至打針你也如此認真對待，真是市民之福、醫療界之光。其實你不應太早退休。」

「你知道我為何提早退休嗎？其實工作認真在某程度上很令人討厭，職場上並不是人人都工作認真。從前我看到問題，為了病人福祉，便主動提出建議，卻往往被主管用各種理由攔下來。我認真工作，反襯出同事的不認真，於是有人會不滿，招來妒忌和敵對，令我在職場意興闌珊。是次疫情，我很高興自己有機會為香港出力。」

為所有盡心盡力幫助香港抗疫的人鼓掌！

全文刊登《香港經濟日報》，原題是：「你的讚美我的激勵」

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9