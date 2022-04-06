【編程神童】受程式員爸爸薰陶3歲起學編程　小神童7歲上大學課程拍片教演算法

▲ Vita從小就熱愛編程，近年更拍片教授編程和演算法。

不少小學生除了返學，就是打機、做功課，不過近年亦有一些孩子，年紀小小已上網教授演算法，甚至使用清華大學計算機課程的軟件編寫程式等，連大學教授也忍不住讚嘆「小孩蠻厲害」。

內地影音網站Bilibili（下稱B站）近年有多名小學「神童」拍片教授演算法、寫程式，亦有人專攻組裝，例如拆解手機晶片、更換顯示器屏幕等，網民認為情況發展至有過度競爭的感覺。

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3歲起接觸編程

有一名就讀小四的男童Vita，在B站開設「小學生Vita君」頻道，擁有22.5萬粉絲，近500萬播放量，大部分內容是他教授編程知識，包括由蘋果公司開發的編程遊戲軟件「Swift Playgrounds」，另亦有他讀書、唱歌和玩遊戲的日常。

Vita的爸爸周自恆是程式員，曾參加過1999年、2000年的信息學奧林匹克競賽，在大仔Vita和細女出生後，做了5年全職爸爸。Vita從小喜歡數字解謎、數獨遊戲等，在爸爸引導下，Vita亦慢慢接觸算法和數據結構，爸爸亦敏銳地發現兒子的編程天分。

3歲時，Vita接觸到編程啟蒙遊戲—Lightbot。上了小學後，他又再玩一些更難的遊戲，8歲的他已經有4年編程經驗，開始在網上教學，並與網民交流。他在小學二年級下學期，跟著上海交通大學的公開課，學完了計算機組成與系統結構課，當時已有不少網民大讚「小學生弄了我大學的畢業設計」。

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透過遊戲引導孩子興趣

Vita和爸爸曾一起上過蘋果上海公司的編碼課程，他8歲生日時，蘋果CEO庫克更親自為Vita送上過生日祝福。對於網民認為，孩子們在網上拍片教學是過度競爭，揠苗助長強迫小孩學習，Vita的爸爸卻認為，家長透過遊戲方式引導孩子興趣並沒有問題，

如果孩子有興趣，那麼我會給一些資源，引導他往上發展。但是我不想規劃孩子的人生，他以後要做什麼，那是他自己來思考的。

他過往亦為Vita報名參加一些編程比賽，例如在2020年暑假參加了上海市的編程體驗與比賽類活動「核桃杯」省級賽，Vita最終取得1等獎，更在1等獎中排名第2。另外，Vita亦有參加電視台比賽節目《最強大腦》。

周自恆認為，參加不同的編程比賽和考級，對於普及編程教育是很有價值的事，因為可以讓小孩在學習過程中，認為自己差不多到達一個水平，就通過考試給自己一個里程碑。

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用清華大學課程軟件

除了Vita，另一名6歲的博主「探索者Ongo」，從讀幼稚園開始就研讀清華大學出版、400多頁的《算法競賽入門經典》。其後，他開始編寫代碼，拍片教授遞歸、循環等編程知識。

此外，「8歲程序員治平同學」亦推出「十節課學會做網站」，講解製作網站時的排版及組件、實時刷新等。他更使用清華大學計算機系教授馬少平課程使用的軟件，馬少平也轉發稱「小孩蠻厲害的」。

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責任編輯︰王明芳