【超市大搜查】希臘乳酪蛋白質含量高3倍　營養學家分享揀乳酪2大貼士

▲ 希臘乳酪的蛋白質含量比普通乳酪高出2至3倍。

不是每款乳酪也是高蛋白質乳酪。營養學家王敏寧（Mandy Wong）在其facebook專頁指出，乳酪的用料、製法不同，蛋白質含量也不同。希臘乳酪蛋白質含量可比普通乳酪高出3倍，她分享市面其中一款，並教大家選購乳酪2大貼士。

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Mandy指出，所謂「一分錢、一分貨」，乳酪的用料及價格也是掛勾的。她這次介紹的是「Greek yogurt」（希臘乳酪），是比較「creamy」的乳酪。相比普通乳酪，希臘乳酪在製作上多了一個過濾程序，過濾掉水分及乳清後，乳酪的味道較濃郁，質地亦較濃稠。

希臘乳酪中，她分享的這款屬於馬莎品牌，就是「M&S Authentic Greek Yogurt 0% Fat」，每100克乳酪含有10克蛋白質。她又以市面其中3個較常見的乳酪品牌為例，比較3款乳酪的蛋白質含量。結果發現，品牌A、B、C的乳酪蛋白質含量也較低，分別為約3.4克、3克、3.2克。

相比之下，「M&S Authentic Greek Yogurt 0% Fat」的蛋白質含量則較高。TOPick從其營養資料發現，以每100克計算，其熱量為62kcal，糖分為3.2克、總脂肪為0.2克，屬於低卡低脂的乳酪。

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選購乳酪2大貼士

1. 乳酪成分未必只有牛奶

Mandy指出，各款乳酪的成分也未必一樣，要視乎乳酪的品牌及其生產過程。市面上有乳酪由牛奶、水、奶固體、澱粉等混合，再加入菌種發酵而成。換言之，乳酪成分未必完全由牛奶製成，可能是加入其他添加物或成分，才製成某種質地。

2. 乳酪未必能增肌減脂

Mandy認為，能有助「增肌減脂」的乳酪，就是要低脂。至於蛋白質，每100克乳酪須有7克以上蛋白質。若乳酪係由較多非牛奶成分製成的話，蛋白質含量亦會偏低。若要達到真正「增肌減脂」的要求，除了要留意乳酪是否低脂，甚至0%脂肪，也要看看乳酪的蛋白質含量。

相比普通乳酪，希臘乳酪需要使用更多鮮奶，故希臘乳酪的蛋白質含量高出2至3倍。每100克的希臘乳酪，其蛋白質含量甚至可達10克以上。

她表示，選購乳酪考慮的原因有很多，例如味道、口感、價錢、營養成分等。但她提醒，揀乳酪與揀豆奶一樣，未必每款蛋白質含量也很高。

內容獲「營養學家 Mandy Wong」授權轉載

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記者：黃泳欣