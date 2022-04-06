【明星育兒】2歲仔仔沉迷打鼓做真Kuson　古巨基幻想將來同台演出 

▲ 基仔幻想有一日可以同台演出。

歌手古巨基（基仔）自從做了爸爸後，生活一切都以仔仔為重點，社交網不時上載自己的湊仔日常，早前更因防仔仔染病，基仔留家抗疫，一段長時間沒有外出。眾所周知，基仔唱歌跟拍戲及畫畫都非常了得，而仔仔兒子古晋匡（Kuson）亦明顯遺傳到他的藝術天份。

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基仔在前日（4日）兒童節當天上載了一條短片，見年僅兩歲的Kuson咬住奶嘴打玩具鼓，打得有模有樣。原來這是基仔送給兒子的兒童節禮物，是Kuson主動向爸爸說：「我想play drum」，所以基仔就買了，基仔表示表示自己買過很多樂器玩具給Kuson，仔仔都只是偶然玩一玩，不過Kuson收到這份禮物後，開始沉迷打鼓：



呢兩日無論瞓醒覺、食飯前、食飯後、臨瞓前，都係打鼓！我覺得好神奇，佢好似好知道自己嘅興趣、天份，自己揀咗一樣我冇特別推薦俾佢嘅嘢，睇見佢咁投入打鼓，幻想下將來Kuson會唔會同爸爸同台演出呢？佢咁鍾意打鼓，唔通因為我幫佢改名叫Kuson ？鼓神？



網民就留言期待父子檔演出，屆時基仔唱歌，仔仔打鼓，畫畫一定很溫馨。

據衛生署家庭健康服務有關兒童發展網頁指出，一至兩歲大兒童的開始懂得手部運用，會把四塊或更多的積木／小盒子疊成小塔。可翻書，但未能每次翻一頁。會扭動門的把手和扭開瓶蓋。能把小柱子塞進孔內。會用顏色筆塗鴉。開始慣性用左或右手。家長可以為小朋友選擇促進他發展的玩具，例如:各種大小的球兒，給孩子踢和拋、可以推或拉的玩具、積木、用來塗鴉的顏色筆和紙張、簡單的辨別形狀玩具和插孔遊戲板。、洋娃娃、玩具動物、玩具電話、煮飯仔的角色扮演遊戲以及玩具樂器，例如玩具鋼琴和玩具鼓。

▼ 點擊圖片放大 ▲ Kuson沒有改錯名！ ▲ 基仔有子萬事足。 ▲ Kuson吃住奶嘴打鼓。 +5 +4

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責任編輯:陳麗薇