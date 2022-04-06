【著數優惠】新地商場「全城消費券加碼賞」　可換領高達$4,150購物贈券＋消費$100免泊3小時

▲ 新地旗下商場推出「全城消費券加碼賞」，送禮劵及免費泊車。（圖片由新地提供）

新一輪電子消費券即將發放，市民可於4月7日取得首輪HK$5,000的消費券。新鴻基地產旗下旺角MOKO新世紀廣場、元朗YOHO MALL形點以及葵芳新都會廣場推出「全城消費券加碼賞」，顧客到場消費滿指定金額即可享高達$4,150元購物贈券或高達33%的贈券回贈。

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商場指The Point會員如使用消費券4大支付工具消費可有額外高達HK$200 Point Dollar。三大商場更有一系列「車主福音」泊車優惠，其中MOKO新世紀廣場消費$100泊車即享高達3小時優惠，還額外送餐飲贈券。

攻略一：三大商場「車主福音」泊車優惠

▲ （圖片由新地提供）

攻略二：三大商場送出總值逾1,000萬元贈券

三大商場送出總值逾1,000萬元贈券，其中MOKO新世紀廣場換領高達33%購物贈券回贈，包括餐飲、時裝、美容、電子產品等類別，當中餐飲贈券為半價折扣贈券(消費滿HK$400即可減HK$200)，場內大部份商戶均適用。

▲ （圖片由新地提供）

於YOHO MALL形點每日消費最多可換領總值HK$4,150活動贈券套裝，消費券期間合共送出總值超過900萬元優惠券。

▲ （圖片由新地提供）

葵芳新都會廣場亦有高達20%換領回贈，使用消費券HK$5000即可換領HK$1000美容、時裝以及餐飲贈券，當中美容贈券可享高達半價優惠(消費滿HK$200即可享HK$100折扣)，贈券適用於Estée Lauder、LANEIGE、Lancôme、M·A·C、Kiehl's等場內逾20個美妝品牌。

▲ （圖片由新地提供）

攻略三︰三大商場The Point 消費券限時任務

除上述商場贈券回贈外，The Point會員4月7日起以消費券4大支付工具累積消費滿HK$7000，更可參加限時任務，換取高高達HK$200 Point Dollar，可享「雙重著數」。

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責任編緝：蕭雅文