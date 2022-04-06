【新冠後遺症】染疫康復後易疲倦失眠 營養師建議多款食物助改善症狀

▲ 染疫康復後易疲倦失眠，營養師建議多款食物助改善症狀。

不少市民在感染新冠病毒後康復，但又出現不同程度的後遺症，常見的包括時常疲倦、記憶力下降、失眠、胃酸倒流等。註冊營養師Jim Lau日前在Facebook發文提出調理新冠後遺症的方法，透過不同類別天然食物吸取身體所需營養素，有助改善症狀。

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1. 無原因下疲倦

原因：攜氧量不足

建議補充高鐵質食物，例如：

紅肉、豬肉、海鮮、紫菜、豆製品

補充足夠奧米加三脂肪酸，幫助身體消炎，減低身體發炎反應，改善容易疲倦問題

補充足夠蛋白質令身體可以製造更多血細胞

2. 記憶力及專注力變差

原因：缺乏維他命B12

染疫時，身體免疫力使用大量維他命B12幫助提升身體防禦能力，若無適當補充會令血液維他命B不足，短期下引致記憶力及專注力變差。

適當補充維他命B12改善記憶力不足問題，例如：

海鮮、雞蛋、牛奶、西蘭花

3. 失眠

原因：缺乏鎂質

染疫期間，免疫力細胞使用大量鎂質進行體內不同的消炎及免疫力反應，例如減低呼吸道病徵。若長時間缺乏沒有補充，會令身體神經系統缺乏足夠鎂質，令身體無法放鬆。

建議食用：

堅果類，如杏仁、腰果、核桃

4. 脫髮

原因：身體流失過多蛋白質、鐵質、維他命B群

及時補充優質蛋白質可以改善，例如：

雞蛋、豬肉、三文魚

5. 抵抗力下降

原因：維他命D濃度不足

維他命D除幫助提升骨格健康，還可幫助調節肺部免疫力。加上疫情期間減少戶外活動，較少接觸戶外陽光，若維他命D未及時補充，有機會影響免疫力。

建議方法：

有時間多曬太陽

補充足夠奶製品，或芝士

6. 食欲不振及腸胃不適

原因：腸胃微生態被擾亂

染疫後出現腸胃功能混亂，例如胃酸倒流、腹瀉。腸胃不能正常消化及吸收食物，導致腹瀉或者消化不良的問題。

補充足夠鉀質、益生菌；一定要是足夠的「雙歧桿菌」。建議食用：

希臘乳酪、椰子水

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內容獲「Jim Lau - 註冊營養師」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣