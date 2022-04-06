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【娛圈夫妻】楊洛婷發火炮轟老公偷食？　Dear Jane主音Tim：我係我老婆都忟啦

娛樂 15:01 2022/04/06

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楊洛婷與Dear Jane主音黃天翱（Tim）結婚8年，向來是圈中恩愛夫妻，兼育有一女一子湊成「好」字。可是，在今日（4月6日）凌晨，楊洛婷（Rabee'a）卻在個人IG限時動態中疑指控Tim不忠，並火速被網民截圖。

Rabee'a、Tim於今日分別就事件回覆傳媒解畫。 

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楊洛婷炮轟Tim？

Rabee'a於Instagram限時動態以黑底白字寫著「MY HUSBAND CHEATED ON ME」，更標記Tim的Instagram帳戶，直指Tim偷食、對自己不忠。 

不過後來Rabee'a 刪去該限時動態，而同時網民已截圖並討論，網民寫道：「佢老婆咁X正都偷食」、「近排d花生夠晒勁」、「應該係愚人節X人有delay？」 、「係咪又sell歌」。 

網民也用上不少Dear Jane的歌詞留言：「願我可花足一生和你甜蜜」、「未開始已經結束」、「真愛是任何形式」、「除了會痛一切都美好」。 

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Tim：我係老婆都忟啦

當事人Tim於Instagram發限時動態作出解釋：「哎呀，唔好意思。我都係喺凌晨唔覺意攬住咗個女瞓着咗。跟住阿仔無敵大叫，我係我老婆都忟啦。所以，老婆，I love you係真㗎。」

Tim的限時動態同樣是黑底白字，兼且附有太太投訴自己的IG Story截圖，粉絲們應該可以放下心頭大石吧？ 

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楊洛婷：玩大咗

楊洛婷接受傳媒訪問時直認「玩大咗」，她提到自己昨晚半夜一個人湊著哭了兩小時的兒子Tristan，Tim則與大女Tanya一同睡覺。

她因而一時意氣更新IG限時動態，後來就聽到老公稱Story會令人誤會後，便把它刪除。 

娛圈恩愛夫妻 

 相戀15年的Tim、Rabee'a向來大方騷恩愛，又會不時公開家庭生活照，相當令人羨慕。 

二人在育有子女後，也依然甜蜜，Rabee'a曾於2019年自備燈牌到場支持Dear Jane的紅館演唱會。她又看著電視見證Dear Jane奪叱咤樂壇組合銅獎，並拍下電視畫面，向老公示愛：「我真係好錫、好錫、好錫佢！I will always be his number 1 fan and biggest supporter！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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