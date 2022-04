【娛圈夫妻】楊洛婷發火炮轟老公偷食？　Dear Jane主音Tim：我係我老婆都忟啦

楊洛婷與Dear Jane主音黃天翱(Tim)結婚8年,向來是圈中恩愛夫妻,兼育有一女一子湊成「好」字。可是,在今日(4月6日)凌晨,楊洛婷(Rabee'a)卻在個人IG限時動態中疑指控Tim不忠,並火速被網民截圖。

Rabee'a、Tim於今日分別就事件回覆傳媒解畫。

最新影片推介:After Class專訪

楊洛婷炮轟Tim?

Rabee'a於Instagram限時動態以黑底白字寫著「MY HUSBAND CHEATED ON ME」,更標記Tim的Instagram帳戶,直指Tim偷食、對自己不忠。

不過後來Rabee'a 刪去該限時動態,而同時網民已截圖並討論,網民寫道:「佢老婆咁X正都偷食」、「近排d花生夠晒勁」、「應該係愚人節X人有delay?」 、「係咪又sell歌」。

網民也用上不少Dear Jane的歌詞留言:「願我可花足一生和你甜蜜」、「未開始已經結束」、「真愛是任何形式」、「除了會痛一切都美好」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Tim:我係老婆都忟啦

當事人Tim於Instagram發限時動態作出解釋:「哎呀,唔好意思。我都係喺凌晨唔覺意攬住咗個女瞓着咗。跟住阿仔無敵大叫,我係我老婆都忟啦。所以,老婆,I love you係真㗎。」

Tim的限時動態同樣是黑底白字,兼且附有太太投訴自己的IG Story截圖,粉絲們應該可以放下心頭大石吧?

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

楊洛婷:玩大咗

楊洛婷接受傳媒訪問時直認「玩大咗」,她提到自己昨晚半夜一個人湊著哭了兩小時的兒子Tristan,Tim則與大女Tanya一同睡覺。

她因而一時意氣更新IG限時動態,後來就聽到老公稱Story會令人誤會後,便把它刪除。

娛圈恩愛夫妻

相戀15年的Tim、Rabee'a向來大方騷恩愛,又會不時公開家庭生活照,相當令人羨慕。

二人在育有子女後,也依然甜蜜,Rabee'a曾於2019年自備燈牌到場支持Dear Jane的紅館演唱會。她又看著電視見證Dear Jane奪叱咤樂壇組合銅獎,並拍下電視畫面,向老公示愛:「我真係好錫、好錫、好錫佢!I will always be his number 1 fan and biggest supporter!」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5