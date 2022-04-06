【因財失義】財富捐慈善跟太太環遊世界 港爸：乜嘢都唔留低俾下一代

▲ 港爸將財富捐給慈善機構。

「親情與利益，孰重？」在社交平台看到一個帖子，讓我思考良久，思考的原因：這根本不應該是一個問題，答案必然是親情吧！

最新影片：

「你嘅思想太傳統、太守舊，亦都太過一廂情願嘞！」好事之徒笑我：「利字當頭，同你有親呀？你睇唔到早前幾單官司，唔係兄弟鬩牆，就係因財失義，搞到父子反目，對簿公堂。講錯，唔係失『義』，係失『親情』！睇呢啲家庭自己人同自己人打官司嘅新聞，真係睇到心驚肉跳！我決定乜嘢都唔留低俾下一代，好似我老婆話齋，賺到嘅錢，瞓入棺材之前，自己使晒佢，先至屬於自己嘅，至於下一代，供書教學之後，就係佢自己嘅世界，唔關我事。」

好事之徒講得瀟灑，而且言出必行，他當然累積了不少財富，但卻甚麼都沒有留給他的下一代，多餘的錢，就定期捐給慈善機構，然後跟好事之妻環遊世界，「千金散盡，不必還復來」是他現在退休後的做人態度。令人羨慕的是，他的孩子完全不靠父蔭，憑自己實力打拼出自己的一片天，這才是值得他驕傲、叫我們羨慕，並且努力想學習的地方。

據說任何錢債糾紛，在告上法庭前，最好經中介調解員，看看大家能否「拆掂佢」，而毋須對簿公堂。因此，看到一些有血緣關係的至親如兄弟姊妹、父母子女，要在法庭上互相將家醜外揚，只為銀行戶口多幾個零，甚為不解。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

全文刊登《香港經濟日報》，原題是：「親情利益孰重」