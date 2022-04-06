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【清明奇聞】疫下連續2年無法回鄉祭祖　表弟直播拜山附近先人同入鏡極驚嚇

親子 14:52 2022/04/06

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有人清明節直播祭祖，卻令其他墓碑入鏡，網民大呼認真驚嚇。

兩年多疫情，令不少港人無法回鄉祭祖。清明期間，有網民在討論區分享，指其表弟用Facetime視像直播「拜山」。不過，直播拜祭先人時，附近的其他墓碑，就一同入鏡，令發文的網民當場感覺有如身處「鬼故」情節，相當驚嚇，「全家人都非常震驚」。

清明時節，不少港人都按照習俗拜祭先人，惟不少先人的陵墓都在內地，疫情期間，要前往拜祭，則非常不便。不過，生於「科技改變生活」的年代，就連「拜山」，也可運用科技手段。有網民在「香港討論區」以「 岩岩表弟用 Facetime直播拜山……全家人都好震驚 」為題發文。

該網民指，「真係估唔到會有咁既一日，依家真係科技一日千里，加埋疫情關係，連拜山都可以Facetime」。不過，該網民的表弟在直播時，就「影埋其他位唔識既先人」，網民質疑「其實係咪唔係咁好。」

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網民又謂，當時表弟直播拜祭，及拍攝到其他墓碑上先人照片的畫面，令其「突然諗起以前啲恐怖熱線, 怪談啲真人真事鬼故；真係好恐怖, 點解表弟要咁做, 完全無人要求佢要直播囉。」

不過，該網民表示，因疫情無法到大陸拜祭已有兩年，自己也相當無奈，故希望先人「有怪莫怪，希望佢地係下面都知我地依家現代人係用緊ZOOM同Facetime見面。」

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該帖文引起其他網民議論紛紛。而直播拜祭的手法，亦毀譽參半。有人指，該做法在內地多年前已開始流行，不必大驚小怪；但也有人認為，「（拍攝墳墓）唔係咁好，細個長輩都教唔好影」。

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責任編輯：王明芳

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