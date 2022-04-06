【整容風險】23歲女豐唇失敗變「孖潤腸」　嘴唇腫8倍無法說話飲水

▲ 23歲女豐唇失敗變「孖潤腸」，嘴唇腫8倍無法說話飲水。

愛美是女生的天性，不少人為追求飽滿的嘴唇而選擇進行豐唇手術。美國一名女子因不滿意嘴唇太薄，於是下定決心接受豐唇手術，未料注射填充物後，嘴唇在迅速腫脹至原來的8倍大，甚至無法說話和喝水。

根據《每日郵報》報導，23歲的Kailee Jones因不滿自己的五官比例，於去在11月進行豐唇手術，醫生往她的上下唇分別注射1毫升的填充物，未料術後1小時內，嘴唇便迅速腫脹，她最初以為是術後的正常反應，並嘗試用冰敷，但情況沒有改善，甚至越腫越大。

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她在社交媒體上載術後48小時的照片，指自己的嘴唇已經腫成原來的8倍大，慘變「孖潤腸」，更無法張嘴說話、喝水。她只好向醫生求助，醫生處方了一周的類固醇幫助消腫，更警告她的嘴唇嚴重腫脹，喉嚨恐怕會有閉合的風險，腫脹的情況甚至會蔓延到頸部，所幸，她服用藥物3天後已開始消腫。

事後她在社交平台上分享經歷，警告大家在手術前一定要注意是否對填充物過敏，不過她又表示很滿意嘴唇消腫後的模樣，未來有可能會再嘗試。

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責任編輯：羅嘉欣