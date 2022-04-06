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【Auntie妳好】保錡自揭被媽媽嚇「同女仔錫錫會生BB」　面對媚姨調戲怕醜招架不住

娛樂 14:17 2022/04/06

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ViuTV新節目《Auntie妳好》

ViuTV新節目《Auntie妳好》今晚（4月6日）首播，由ERROR成員保錡、鍾慧冰（冰姐）及媚姨擔任主持。每集邀請不同的年輕藝人和KOL作嘉賓，和姨姨們聊天和玩遊戲，讓年輕一輩進一步了解姨姨們的世界。

今晚播出的第一集，眾人分享小時候被媽媽嚇大的說話。保錡笑言：「細個嗰陣，阿媽嚇我話如果同女仔錫錫、拖拖就會生BB，咁就驚到依家30歲人都仲驚緊呢樣嘢。」

不過此話一出，隨即被兩位Auntie笑指不覺得保錡會相信媽媽這番說話以及有被嚇親。 

最新影片推介：After Class專訪

媚姨調戲保錡

隨後，3位主持揭曉「被阿媽嚇大的話」排行榜，一向語出驚人的媚姨令保錡直言招架不著。

眾人在討論第5位「香口膠食落肚會黐腸死」時，冰姐指出長期吃香口膠的壞處，在旁的媚姨突然冒出一句：「如果拍親熱戲Kiss嘅時候，都要食香口膠。」

被保錡開玩笑指：「喂你好勁喎，一嚟就諗到Kiss戲！」媚姨隨即開口調戲保錡：「梗係幻想Kiss㗎喇！你咁靚仔！」令到一向轉數快的保錡不懂反應，坦言：「真係第一次接你唔到呀大佬！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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