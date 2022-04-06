【線上活動】Lululemon一連7日線上身心療癒活動　舒緩身心瑜伽＋衛蘭馮允謙演出

▲ Lululemon推出線上「Rest & Restore身心療癒之旅」。（圖片由Lululemon提供）

疫情下，身心健康十分種重要，由4月8日起Lululemon將一連7日推出線上 「Rest & Restore 身心療癒之旅」，陪伴大家面對疫情、放鬆身心，將會有一眾lululemon品牌大使、Sweat Collective成員及歌手在社交平台分享有關身心健康的內容，帶領大家開展療癒身心之旅。

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Lululemon表示運動和正念可連結社區，故此與各界攜手舉辦「身心療癒之旅」，一連七日提供線上運動課程、正念工作坊及音樂表演。「身心療癒之旅」從各方面啟發大眾，鼓勵大家為自己留一絲喘息空間，放鬆療癒，專注於內在本我，提升身心健康。

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「Rest & Restore 身心療癒之旅」活動內容包括:

1. 「自我探索:認識價值觀如何幫助你的人生抉擇」：Lululemon邀請了香港奧運泳手兼lululemon品牌大使鄭莉梅（Camille Cheng） 及唱作歌手岑寧兒 （Yoyo Sham）， 帶領大家了解自我價值觀如何幫助我們做出人生中大大小小的決定和選擇，啟發大家。

2. 「讓心靈「出走」，踏上大自然聲音旅程」：由香港．森林浴創辦人兼獲獎森林療癒嚮導Amanda Yik夥同音樂愛好者兼正念及冥想導師Aymeric Vollant聯手帶領，讓參加者可以放鬆身心，找到內心的平靜。

3. 「IG Live Chat: 有時脆弱一下也沒關係」：Lululemon邀請到Talking Mental 創辦人 Aaron Stadlin- Robbie，連同lululemon的店舖員工，與大家暢談「脆弱」的力量。

4. 「放空 ‧ 放鬆」音樂聚會」：由歌手衛蘭 （Janice Vidal）及馮允謙 （Jay Fung）以動人歌聲療癒大家，為活動劃下句號。

「Rest & Restore 身心療癒之旅」將於2022年4月8日正式開始，公眾可由即日按此登記報名。



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責任編緝：蕭雅文