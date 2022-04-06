【衝出香港】Tyson Yoshi遠赴英國開騷　女友未能同行感遺憾

▲ Tyson Yoshi是譚仔三哥的粉絲。

譚仔三哥米線推出全新升級的「三哥水煮湯老油條鴨血米線」，作為其代言人的Tyson Yoshi指向來是譚仔三哥的粉絲：「即使不算吃得特別辣，10小辣都會食下，但有時需要刺激，會偶然挑戰下5小辣。同時，鴨血及油條都是我的至愛。」

早前Tyson Yoshi更展現健碩身型拍攝宣傳照，更指會與譚仔三哥攜手衝出香港，同時亮相東京譚仔三哥分店。

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演唱會門票銷售理想

Tyson Yoshi近日表示在英國倫敦、伯明翰、曼徹斯特舉行演唱會，令不少人羨慕不已，他謙稱：「每個人都可以去，買張機票便可以了，但可能現在很多香港人移民去了當地，演唱會門票銷售情況也很理想，有一場已經滿座。」

提到曾經在英國讀書的他，此行可有返家鄉的感覺？Tyson Yoshi說正是此原因，演唱會用了《HI I'M BACK》這個名字。他又指不會考慮加場，因為此行當是去玩，賺旅費之用。

遺憾女友不能同行 替譚仔三哥物色英國店舖位置



不過，此行美中不足是女友Christy要上班不能同行，對此Tyson Yoshi直言：「不完美，好遺憾，有點不開心，但下次再去罷，還有很多時間。」

他續笑稱：「今次開演唱會只是次要，因為在英國的朋友，知道我代言譚仔三哥新產品後，都要我向三哥表達訴求，希望譚仔三哥可以在英國開店，所以我便毛遂自薦，趁英國之行空檔時間，替三哥在當地物色理想店舖位置。」

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新歌MV點擊高 對Chill Club頒獎禮平常心



另外，Tyson Yoshi早前推出的新歌《I don't smoke & I don't drink》，MV點擊已達30多萬，他表示十分滿意，而去年作品《That Guy》的MV，分別在亞洲及歐洲三個影展合共獲頒5個獎項，他坦言很開心，尤其替幕後朋友高興。

至於提到他未能出席本月舉行的Chill Club頒獎禮，可會擔心錯失獎項？Tyson Yoshi表現輕鬆並認為即使出席也志在參與，有心理準備不會得獎。