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【遺失配槍】警員天水圍剪髮遺下配槍　警方：如發現違規定嚴肅處理

社會 14:54 2022/04/06

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有警員懷疑光顧店舖後不慎遺下配槍。（資料圖片）

有警員懷疑剪髮後不慎遺下配槍。警方昨日（5日）下午約5時30分接報，指港鐵天水圍站一店鋪內發現一個腰包內載有一懷疑槍支、一支懷疑警棍、兩個彈匣及一副手銬。據了解，該店舖為天水圍一間髮型屋，載有槍支的腰包由店員拾獲報案。

警方人員趕赴現場，經調查後發現一名隸屬元朗警區反三合會行動組警務人員早前曾光顧該店鋪後留下該腰包。案件列作「求警調查」，由元朗警區重案組第三隊跟進調查。

警方重申，警隊就裝備的保管及使用有嚴格的規定。警方會就有關事件展開內部調查，如發現有人員違規，定會嚴肅處理。

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記者：黃穎津

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