【消費券1萬】南豐紗廠消費券優惠撐本地小店 人氣插畫「眼袋女孩」復活節同遊紗廠

▲ 南豐紗廠以指定消費券電子平台消費滿$500，憑即日單據可獲得$150現金券，包括$100購物現金券及$50餐飲現金券各一張。

為響應新一輪消費券計劃，南豐紗廠將推出消費券獎賞優惠，大送現金券，又有機會參與義工活動「本地農產品工作坊」。復活節期間，深受大小朋友歡迎的「紗廠遊踪」亦會載譽回歸。是次更與本地人氣插畫節Isabel Tong合作，帶來「眼袋女孩紗廠遊踪」，以色彩鮮艷、性格樂觀的眼袋女孩帶領遊紗廠，發放繽紛正能量。

自明天起，於南豐紗廠以指定消費券電子平台消費滿$500，憑即日單據可獲得$150現金券 (包括$100購物現金券及$50餐飲現金券各一張，總值共$150)。正好近來有多間特色本地小店及餐廳進駐紗廠，當中有宣揚健康生活的餐廳ROOOT，用上本地食材創作出天然的味道，美味又健康。

▲ 宣揚健康生活的餐廳ROOOT，以本地食材創作出天然的味道。(圖片由店舖提供)

由藝人湯怡開設的首間餅店KAKAchevee亦剛進駐紗廠，其巴斯克焦香芝士蛋糕綿滑、甜而不膩，一眾甜品迷不容錯過。而生活百貨IAMMAMA更用心搜羅優質食品，即使在家仍能品嘗世界各地的食材。

又見集咖啡產品及時尚家品於一體的The Uniek，可以一邊享受咖啡及美食，一邊選購各國時尚家品。而Pimary Bulk Shop亦引進不同本地品牌的麵食、調味料、朱古力、糖果等乾貨，同時透過「裸買」模式宣揚環保概念。至於The Ducksman x Hidden Gems則是一間人寵共融的概念店，The Ducksman售賣西式手工醃製肉類，結合傳統意大利食譜及先進技術，店內更設有專業乾式熟成室，即席製成優質鴨肉，讓人大飽口福；而Hidden Gems則是香港首間環保寵物店，以「裸買」方式售賣多款寵物零食及用品。

另一重頭節目是紗廠遊踪，在復活節與本地插畫家Isabel Tong合作，以插畫人物Isatisse眼袋女孩作導遊，帶領大家一同遊走紗廠的地標，包括太平桶、金杯牌大閘、五廠鐵閘、廠房舊樓梯等。在蓋印打卡之餘，更可以從地圖上的紗廠地標簡介中了解紗廠舊物背後，有關香港製造業的光輝歷史。

在「眼袋女孩紗廠遊踪」活動期間，在南豐紗廠消費$500或以上，憑即日消費單據(最多兩張)，即可免費獲贈「眼袋女孩紗廠遊踪小物袋」一個，把愉快的紗廠遊樂回憶，以及眼袋女孩的正能量帶回家。禮品數量有限，換完即止。

▲ Petisan除提供寵物用品外，亦設寵物美容及SPA服務。(圖片由店舖提供)

同時，紗廠將捐出於紗廠耕地種植農作物，於8月舉辦「本地農產品工作坊」，讓換領消費券優惠的顧客免費報名參與，製作農作物產品送予基層家庭。有關工作坊詳情，稍後會在南豐紗廠網站及社交平台的活動消息公布。

「眼袋女孩紗廠遊踪」活動

日期：即日至4月30日

時間：早上10時至晚上10時

記者︰劉妙賢