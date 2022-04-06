【北部都會區】政府稱北部都會區收地方案仍在規劃　丁屋用地未必適合高密度發展

▲ 政府稱北部都會區收地方案仍在規劃。（資料圖片）

政府近年大力覓地建屋，有立法會議員關注政府會否引用《收回土地條例》發展「北部都會區」。發展局局長黃偉綸回應有關質詢指，預計未來數年會繼續為不同的發展項目收回的土地將高達700公頃，當中位處元朗區和北區的項目佔大部分，包括元朗南發展區約150公頃、古洞北及粉嶺北新發展區餘下階段約110公頃、洪水橋／厦村新發展區其餘階段約310公頃等，以及多個公營房屋項目。

黃偉綸補充指，上述數字尚未計及新界北發展，包括即新田／落馬洲發展樞紐、新界北新市鎮和文錦渡、及《北部都會區發展策略》內的新土地發展建議。由於這些項目仍須進行研究，各項具體細節，包括規劃用途、實施安排、收地範圍等有待確定。

被問及會否考慮修訂丁屋政策，合併丁權發展「丁廈」，黃偉綸回應指，發展「丁廈」的建議將大幅改動小型屋宇政策。從土地使用及發展角度，本來規劃作低層、低密度屋宇發展的土地，未必適合用作發展高層、高密度樓宇發展，任何改變土地用途的建議必須透過技術研究確立。

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責任編輯：陳梓蔚