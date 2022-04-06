【復課】教育局研復課加強學校檢測安排　中小幼學生假期回校被照顧均須打針

▲ 特別假期間需回校被照顧的中小幼學生及宿生，均被教育局要求依時完成接種兩劑疫苗。（資料圖片）

幼稚園及小學最快本月19日恢復半日面授課堂，9成學生及全體教職員打齊兩劑疫苗可申請全日面授課，教育局表示，會考慮加強學校的檢測安排，並在復活假期前公布具體安排。此外，在特別假期間，需回校被照顧的中小幼學生及宿生，均須依時完成接種兩劑疫苗。

教育局目前並無要求師生定期檢測，立法會教育事務委員會將於周四（7日）討論學校防疫抗疫措施，教育局昨日（5日）提交文件時表示，會按學校的實際情況，讓有關學校為全校學生或接種率達標的個別級別學生恢復全日面授，並首度提出，由於檢測對監察學校疫情有一定幫助，也考慮加強檢測的安排，局方會繼續密切留意疫情發展，聽取衞生專家意見，與學校保持溝通，並在復活假期前公布具體安排。

教育局亦繼續「谷針」，提及12至19歲青少年第1劑疫苗接種率已達96%，3至11歲兒童則剛超過60%，教育局截至上月31日已安排配對醫生到110間學校，合共為211間學校的學生接種科興疫苗。



局方重申原則上沒有計劃將接種疫苗作為恢復面授課堂的先決條件，但認為有需要加強個別群組的接種要求，包括需要特別照顧的學生；現時個別設有宿舍部的學校，在特別假期中仍繼續維持運作。

為進一步保障師生健康及安全，教育局要求多個群組學生必須打針，包括：

要求需回校被照顧的 中學生 須完成接種2劑疫苗；

須完成接種2劑疫苗； 需回校被照顧的 幼稚園及小學生 須完成接種1劑疫苗，並依時接種第2劑疫苗；

須完成接種1劑疫苗，並依時接種第2劑疫苗； 包括特殊學校在內，受教育局管轄下的學校宿舍部，宿生必須在5月15日前完成接種1劑疫苗，並按有關接種疫苗的間距完成接種2劑疫苗 (若有醫生證明顯示有關宿生暫不宜接種疫苗或因曾確診新冠肺炎，則不受此限制) 。

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記者：馮琪雅