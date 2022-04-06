【抗疫支援】全港抗疫義工同盟及全港社區抗疫連線捐贈50箱物資　運送至長洲贈4間安老院舍

▲ 長洲第一護老院的職員代表（左）接收防疫物資，圖右為全港社區抗疫連線義工組統籌黃梓謙。(全港社區抗疫連線提供)

本港第五波疫情持續，各界紛紛捐送不同物資予有需要人士。全港抗疫義工同盟（同盟）及全港社區抗疫連線（連線）義工，昨日（5日）運送約50箱物資，包括空氣清新機、血氧機、口罩、快速檢測劑、防護衣、面罩及搓手液等，到長洲四間老安院舍。安老院舍代表形容物資是「及時雨」，皆因他們亦十分需要防疫物資。

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同盟及連線的感謝香港帆船創業協會借出「孟恭祝」帆船及長洲鄉事委員會的協助，讓義工團隊可以將物資送到長洲4間安老院舍，包括長洲第一護老院、東明護老院、鍾錫熙長洲安老院和溫浩根護理安老院，逾150名長者可以受惠。物資包括口罩一箱、快速檢測劑一箱、面罩一箱、防護衣四箱、血氧機三部、防感茶加搓手液一包、空氣清新機一部和搓手液三箱。院舍代表潘姑娘指院舍現時缺乏搓手液，感謝義工山長水遠運送過來，形容有關的物資是「及時雨」。

全港抗疫義工同盟及全港社區抗疫連線秘書長徐海山昨與一眾義工先到九龍灣「疫行者基地」搬運物資上貨車，並再運上「孟恭祝」號帆船。徐海山表示，過往不少企業、地區義工及網上登記報名的義工十分踴躍投入義工活動，已動員超過一萬人參與前線派發物資、運輸車隊、包裝活動、熱線中心及後勤支援等服務，充分體現『同心抗疫 你我出力』的精神，今次運送物資到長洲安老院舍，再次展現社會各界團結合作的力量，將不能變成可能。而「孟恭祝」帆船船長李志雄亦表示，希望可以在抗疫戰上為社會出一分力。

全港社區抗疫連線義工組統籌黃梓謙感謝香港帆船創業協會出船，以及長洲鄉事委員會翁志明主席在長洲安排接送，及一眾義工的努力，將物資送到安老院舍中：

特別感謝安老院舍的同工，在疫情下堅守崗位，照顧老人家。

從事文化藝術工作的義工，被稱為鋼琴王子的陳雋鶱一直協助統籌義工車隊及在倉庫協助處理物資運送，他表示自己過往一直以為利用一雙手、十隻手指、在八十八個黑白琴鍵上飛馳彈奏，便可以創造出無限可能。

但在這短短一個月的抗疫義工過程中，我才領悟到十隻手指，在演奏以外，原來是可以創造遠超自己所能、造出最踏實的貢獻、實踐出生命影響生命的成果。當多雙十隻手指的手集合在一起，這股能量，就是全港社區抗疫連線的威力。這刻終於尋回信心，抗疫成功，指日可待。

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責任編輯：郭詩詩