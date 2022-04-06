【抗疫支援】香港賽馬會動員140名義工　協助包裝逾萬個抗疫福袋

▲ 香港賽馬會動員140名義工，協助包裝逾萬個抗疫福袋。（資料圖片）

香港賽馬會義工隊響應「全港社區抗疫連線」的號召，於過去3個週末，共動員140名義工隊成員，合共協助包裝11,000個抗疫福袋，分發給受疫情重擊的弱勢社群。

於上周六（2日）約有40名馬會義工為醫院管理局協助包裝3,000個抗疫福袋，當中包括馬會主席陳南祿、馬會公司事務執行總監譚志源，以及客席義工、港隊劍擊選手江旻憓，福袋內有KN95口罩，能測量血氧水平的智能手錶，以及中成藥。

陳南祿表示，今次義工服務是馬會為社區提供抗疫支援、建設更美好社會的其中一小步。香港過去兩年經歷前所未見的挑戰，但只要我們凝聚力量、同心協力，定能克服當前疫情下的困難。

馬會於今年2月，向「全港社區抗疫連線」捐款1,000萬港元，支持他們的抗疫工作。「全港社區抗疫連線」一直致力支援社區中最受疫情影響的社群，包括醫護人員和長者。

過去兩年，馬會額外審批超過17億港元以應對疫情對社區的影響，受惠人次超過300 萬。因應公共服務緊張，馬會上月公佈額外支援醫療衛生及長者服務的措施，以為有需要人士及家庭提供適切的醫療及健康支援。

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責任編輯：李榮忠