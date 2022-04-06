【提早暑假】 疫情下的活力圖書館 方潤華小學逆境下帶來正能量

在疫情籠罩的影響下，教育界面臨教育模式的轉變，面授上課與網上學習等混合模式成為新常態。即使暑假前小學實行半天上課制，但仍有眾多跨境同學未能回港上課。因疫情下的課時減少及防疫限制，學生缺少平日的社交活動，情緒較容易受影響。

「疫中求樂」KTV 宣揚正向思維

中華基督教會方潤華小學圖書管理員在圖書館老師與音樂科老師的指導下，製作了一段名為「方小閲讀中」的KTV，務求將「疫中求樂」的正向思維散播全校。歌曲改編至香港著名歌手羅文的《激光中》，歌詞以圖書管理員肩負推廣閲讀的任務為内容，鼓勵同學到圖書館借閲圖書，一同漫遊書海。影片中，一眾圖書管理員化身超級巨星，連同謝家盈校長以活潑幽默的風格，展現圖書館充滿活力的一面，在逆境下帶來正能量。

最新影片推介：

實時網上同步 跳出地域界限

有見校内的跨境同學未能回港上課，老師們將部分圖書活動同步於網上進行，包括「作家講座」、「好書推介」、「故事分享」及「講故事比賽」等。圖書館上年更邀請到香港著名作家厲河先生到校進行作家講座及簽名會。當日同樣以實時及同步直播的方式使本地及身處内地的同學能不受地域限制，共同參與活動。

即使網絡參與的效果必定不如實時進行，但亦反映出老師們盡力顧及校内的跨境同學，絕不冷待他們。參與講座後，同學們紛紛拿着《大偵探福爾摩斯》以及老師特意設計的講座海報供厲河先生簽名。

「好書推介」點只介紹咁簡單？

「好書推介」中，老師一反推薦學科圖書的常態，期間限定選用現時極受學生歡迎的「角落小夥伴」為主題，推薦相關圖書，並邀請同學成為小專家，協助和指導老師介紹每位角色。最後，讓同學和老師反思個人性格特點，於Padlet平台中進行投票及留言。投票過程中，同學亦可觀看老師和大家的留言並互相比like，從而增進彼此認識。各級得到最多like的同學更獲頒「最受歡迎大獎」，鼓勵大家正視自己的缺點，努力改善。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9