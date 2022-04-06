  • 26°C
香港時間 : 2022406日 (週三) 16:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【提早暑假】 疫情下的活力圖書館 方潤華小學逆境下帶來正能量

中小學 15:17 2022/04/06

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

在疫情籠罩的影響下，教育界面臨教育模式的轉變，面授上課與網上學習等混合模式成為新常態。即使暑假前小學實行半天上課制，但仍有眾多跨境同學未能回港上課。因疫情下的課時減少及防疫限制，學生缺少平日的社交活動，情緒較容易受影響。

「疫中求樂」KTV 宣揚正向思維

中華基督教會方潤華小學圖書管理員在圖書館老師與音樂科老師的指導下，製作了一段名為「方小閲讀中」的KTV，務求將「疫中求樂」的正向思維散播全校。歌曲改編至香港著名歌手羅文的《激光中》，歌詞以圖書管理員肩負推廣閲讀的任務為内容，鼓勵同學到圖書館借閲圖書，一同漫遊書海。影片中，一眾圖書管理員化身超級巨星，連同謝家盈校長以活潑幽默的風格，展現圖書館充滿活力的一面，在逆境下帶來正能量。

最新影片推介：

實時網上同步 跳出地域界限

有見校内的跨境同學未能回港上課，老師們將部分圖書活動同步於網上進行，包括「作家講座」、「好書推介」、「故事分享」及「講故事比賽」等。圖書館上年更邀請到香港著名作家厲河先生到校進行作家講座及簽名會。當日同樣以實時及同步直播的方式使本地及身處内地的同學能不受地域限制，共同參與活動。

即使網絡參與的效果必定不如實時進行，但亦反映出老師們盡力顧及校内的跨境同學，絕不冷待他們。參與講座後，同學們紛紛拿着《大偵探福爾摩斯》以及老師特意設計的講座海報供厲河先生簽名。

「好書推介」點只介紹咁簡單？

「好書推介」中，老師一反推薦學科圖書的常態，期間限定選用現時極受學生歡迎的「角落小夥伴」為主題，推薦相關圖書，並邀請同學成為小專家，協助和指導老師介紹每位角色。最後，讓同學和老師反思個人性格特點，於Padlet平台中進行投票及留言。投票過程中，同學亦可觀看老師和大家的留言並互相比like，從而增進彼此認識。各級得到最多like的同學更獲頒「最受歡迎大獎」，鼓勵大家正視自己的缺點，努力改善。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 謝家盈校長 中華基督教會方潤華小學

相關文章

【校長專欄】如果「考驗」是人生必需品 校長：要感謝命運賜給的每一次考驗
10:20 2022/03/21
【校長專欄】如果「考驗」是人生必需品 校長：要感謝命運賜給的每一次考驗
【校長專欄】父母照顧家庭疲憊抑壓情緒　幼園校長：給自己歇息的空間
16:01 2022/03/25
【校長專欄】父母照顧家庭疲憊抑壓情緒　幼園校長：給自己歇息的空間
【校長專欄】文憑試考生徬徨未知何時開考 匯基校長：謙卑態度接受不能改變的事實
15:21 2022/03/31
【校長專欄】文憑試考生徬徨未知何時開考 匯基校長：謙卑態度接受不能改變的事實

你可能感興趣

【校長專欄】如果「考驗」是人生必需品 校長：要感謝命運賜給的每一次考驗
10:20 2022/03/21
【校長專欄】如果「考驗」是人生必需品 校長：要感謝命運賜給的每一次考驗
【校長專欄】父母照顧家庭疲憊抑壓情緒　幼園校長：給自己歇息的空間
16:01 2022/03/25
【校長專欄】父母照顧家庭疲憊抑壓情緒　幼園校長：給自己歇息的空間
【校長專欄】文憑試考生徬徨未知何時開考 匯基校長：謙卑態度接受不能改變的事實
15:21 2022/03/31
【校長專欄】文憑試考生徬徨未知何時開考 匯基校長：謙卑態度接受不能改變的事實
圖書館 網上學習 中華基督教會方潤華小學 正能量 小學

最高瀏覽

【金宵大廈2】曾展望獲七品道士資格　考核嚴謹日聽15小時經隨時被體罰
13:59 2022/04/05
【金宵大廈2】曾展望獲七品道士資格　考核嚴謹日聽15小時經隨時被體罰
【好人好事】深水埗遇陌生男户口結餘只剩$97未能提款　好心人主動轉賬$5湊夠數取錢
14:51 2022/04/05
【好人好事】深水埗遇陌生男户口結餘只剩$97未能提款　好心人主動轉賬$5湊夠數取錢
【講你都唔信】方力申拍床戲有生理反應　小方自責辜負女友：精神有少少出軌！
13:53 2022/04/05
【講你都唔信】方力申拍床戲有生理反應　小方自責辜負女友：精神有少少出軌！