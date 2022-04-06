【第五波疫情】今日新增2,777宗確診及陽性個案　徐樂堅稱節日後疫情或反彈【不斷更新】

▲ 現時疫情稍見回落。（譚以諾攝）

本港疫情逐漸回落，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（6日）出席疫情記者會，交代最新個案詳情。

【16：50】

徐樂堅表示，現時個案宗數有陸續下降趨勢，但變動仍有波幅。他強調，逾2,700宗確診個案仍屬高水平，社區亦有多條傳播鏈，亦擔心假日後有反彈情況，呼籲市民減少外出。

劉家獻表示，河套區醫院由內地醫護負責管理和照顧病人，醫管局會根據指引，安排病患入內治療。若有更多資料會適時公布。

【16：40】

本港再多111名新冠患者離世。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，新增3名年輕病患離世，其中43歲死者，過去曾經腦神經出血，長期需要使用呼吸機，他3月12日發現確診，曾服用治療新冠肺炎的藥物。詳情即看【下一頁】

【16：35】

沒有新增院舍出現確診個案，而已有爆發的院舍中，有41間安老院舍再有確診個案，涉55名院友。詳情即看【下一頁】

【16：30】

衞生防護中心公布，今日新增2,777宗確診個案、其中1,489宗為核酸檢測陽性個案，1,288宗是快速檢測陽性個案。第五波疫情至今累計116.7萬宗個案。

徐樂堅分析指，疫情自3月中起下降，雖然趨勢回落，但確診數字仍多，節日後不排除有反彈風險，呼籲市民減少外出。徐樂堅又指，在過去1個多月，政府已進行大量措施減低院舍感染情況，直至4月5日，安老院舍確診個案由2月大幅上升，3月下旬回落，直至4月5日，仍有265間院舍在過去一周曾呈報個案，反映個案仍高企，不可鬆懈。

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責任編輯：TOPick港聞組