【新婚姻觀】疫下實體相親變視像模式　現代男女拒赴約寧享受單身自由

▲ 現在不論男女到了三十歲依然未有組織家庭的打算。

日本目前是老年人愈來愈多，小孩子愈來愈少，同時，晚婚的情況很普遍。以前，在九十年代，女的到了二十四歲如果還未結婚，男的到了二十八歲仍然一枝公，就會被人看扁；現在的情況是，不論男女到了三十歲依然未有組織家庭的打算。

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這是因為大家都對財政獨立、自由自在的單身生活，依依不捨，結果在家長促使下，惟有出席相親應酬一下。

據說，近年的情況更壞，由於疫情都把實體相親變成了雲相親（視像相親），這樣子的求職面試都覺得搞笑，更何況是終身大事？透過視像給對方評頭品足，真會憋一肚子氣，樣子養眼的還算了。但年輕一代怎麼受得了？乾脆不肯去雲相親，也把結婚這回事擱置一旁，繼續為前程奮鬥去。

其實，他們也知道，只要有點成就、經濟能力不差，外觀、性格也討好，是不愁結不成婚的，問題就在安全感，以及對社會、對世界、對前景是否仍然有期待。單單是這幾年的疫情，所造成的染疫驚魂、禁足、社交距離、百業不振，還有各種天災人禍戰亂導致的哀鴻遍野……跟對方說着山盟海誓、廝守終身時，也許會問自己是否覺得虛幻？

全文刊於《經濟日報》，原題為「日本人的新婚姻觀」

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撰文 : 李韡玲