【第五波疫情】商經局局長邱騰華司機快測陽性　邱騰華快速測試結果為陰性

▲ 各政府部門或其轄下管理設施今日再有職員確診或初步確診。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（6日）再有職員確診或初步確診。

商務及經濟發展局今日表示，一名司機新冠病毒快速測試結果為陽性。



該名司機負責為商經局局長邱騰華擔任駕駛工作，無須與公眾人士接觸，亦沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。他最近一次上班日期為4月3日，並沒有回到添馬艦商經局辦公室。



邱騰華每日上班前均有進行新冠病毒快速測試，全部結果為陰性。

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記者：黃穎津