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【直播陪讀】恒生銀行旗下社交平台「夠薑蔥」　邀請網絡紅人直播陪讀包括「試當真」許賢

社會 15:46 2022/04/06

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恒生銀行旗下社交平台「夠薑蔥」，邀請網絡紅人直播陪讀包括「試當真」許賢。（夠薑蔥提供）

在第五波新冠疫情的影響下，對於正在備戰 DSE 的考生而言，孤軍迎戰倍感艱難。由恒生銀行推出的專屬年輕人社交平台 「夠薑蔥」推出 GO! LIVEbrary ，透過社交媒體陪伴一眾在「疫」境下備戰的 DSE 考生，同時邀請到不同的網絡紅人直播陪讀。

GO! LIVEbrary 邀請得網絡紅人「試當真」的許賢和阿慈、「熊仔頭」的夢雨，還有自家 「薑蔥 What’s 噏」主持人以及夠薑蔥《夢想趕呀講》的兩位本地果醬品牌 Jam Story 創辦人 Jacqueline 和香港首位手碟製作師阿丁，由明日起（7日）一連5場輪流以 LIVE 形式陪考生温習，在「夠薑蔥」YouTube 及 Instagram 同步直播；除了一齊靜靜溫書外，眾網絡紅人更會各出奇謀，在小休時表演 「獨門技能」，包括寫大字、做手作、手碟表演及炮製果醬等等，舒緩緊張的溫習氣氛。

「夠薑蔥」表示，透過社交媒體陪伴一眾在「疫」境下備戰的 DSE 考生，為他們大力打氣及提供娛樂消遣以減壓，更加會用輕鬆的方法協助他們溫習和消化艱深的考題，相信這對考生們將是最大裨益，亦是回應他們需要的最佳良方。

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責任編輯：李榮忠

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