一招輕鬆K.O.三大刷牙問題

每日早晚刷牙看似是簡單不過的日常習慣,但大家又知道自己是否刷「啱」?有牙醫就表示有九成香港人都刷「錯」,而患上不同程度的牙周病,情況不容忽視。加上受疫情影響,大家未能如常使用牙科服務,不少人迫不得已推遲牙科檢查,加劇牙患或相關併發症。今次就教大家一招輕鬆K.O.三大刷牙問題,一齊實現理想口腔健康。

▲ Philips Sonicare AI牙刷採用Sonicare聲波震動科技,每分鐘31,000次刷毛高速震動,產生強力液體清潔動力,深入牙齦邊緣,即使牙齒排列不齊而導致的難刷部位,都可刷得一乾二淨。

問題1︰刷牙太大力? 獨有SenseIQ科技 即時自動調節力度



普遍人未必能完全掌握正確的刷牙方法,以為刷牙愈大力就代表刷得愈乾淨,但其實刷牙過度用力,不但會導致琺瑯質磨損,並有機會導致牙齦萎縮,導致愈刷愈傷。

▲ 牙刷備有力度和刷磨感應提示燈,當你過度用力刷牙時,手柄底部會亮起紫色燈及震動提示,如你仍然未有減弱,牙刷則會自動調節震動力度,以保護牙齒及牙齦健康。

全球牙科專家推薦^的Philips,推出的首支AI牙刷,就能為你解決刷牙過度用力的問題。獨有的SenseIQ 智能感應調控科技,以高達每秒100次的頻率,即時感應使用者刷牙時的力度、動作、範圍、潔齒時間等,當刷牙過度用力時,懂得為用家自動調節力度,無需任何技巧,就能享受高效的個人化潔齒體驗。

▲ 配合全新All-in-One多功能刷頭,一支做到潔齒、護齦、美白、除牙菌膜的功能。

問題2︰未能一次過滿足牙齒的所有需要? All-in-One多功能刷頭 一刷到位



現代人講求的牙齒護理不再是基本的清潔,而是全面的護理。然而,市面上的電動牙刷都需要用家更換不同的模式或刷頭來迎合自己的需要,但都市人生活繁忙,在匆忙的早上又豈有多餘的時間逐一更換呢?Philips Sonicare AI牙刷配備全新 All-in-One多功能刷頭,經專業科研設計,嶄新多角度刷毛及三角刷尖,以及兩邊特長刷毛,貼合牙齒表面、更容易深入牙齦,相比手動牙刷,更有效清除多達 20 倍牙菌膜、及高達100%牙菌斑*,6星期便帶來高達15倍更健康牙齦,再也不用頻繁更換刷頭和潔齒模式,一個刷頭便能同時做到潔齒、護齦、美白、除牙菌膜的功能。

▲ 藍牙連接Sonicare App,即時同步記錄刷牙過程,更可於App內自訂5種刷牙模式。

問題3︰日日刷牙但不知有沒有漏刷?AI智能App 提供實時分析及刷牙指導



食物殘餘容易殘留在牙齦與牙齒之間,尤其是齒縫的部分。以為早晚刷牙就乾淨?你怎樣知道自己有沒有刷漏?升級Sonicare App能提供多種數據,實時分析用家的刷牙情況,當應用程式連接電動牙刷後,便會追蹤及同步用家刷牙數據,即時作出個人化分析及指導,提醒用家每個區塊的潔齒時間和力度,更有3D口腔視圖重點指出漏刷位置,讓用家作出改善。而所有數據亦會自動同步保留App內,以供日後隨時查看,持之以恆便能一改以往刷牙的陋習。

▲ 3款顏色選擇,各附有1個仿製皮革旅行充電盒及無線充電座,輕巧便攜。

這款旗艦機王更榮獲德國紅點設計獎2021。貼心的無縫手柄設計,避免以往電動牙刷常見的滲水藏垢問題,時刻保持衛生。創新意念及領先科技均備受認可,絕對是一眾科技潮人的首選。同時備有香檳金、午夜藍和櫻花粉三種配色,各具風格,符合不同用家喜好。



*實驗室測試中與手動牙刷相比2天的效果



^Based on a study of over 1,800 dental professionals (dentists and hygienists) conducted in United States, Germany, Japan, China, Canada, Netherlands, Australia, Switzerland, Italy, Czech Republic, Slovakia.



