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【開心速遞】「學霸」港姐王嘉慧加盟《愛．回家》　聖保羅男女中學畢業考入倫敦大學

教育 16:51 2022/04/06

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又有一位港姐加入《愛．回家》！

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》向來深受觀眾歡迎，更令劇中不少演員如周嘉洛、許家傑、張景淳等成功入屋，可見劇集威力強勁。   

近年來有不少港姐先後加入《愛．回家》，例如有2020年港姐冠軍謝嘉怡、2019年港姐季冠古佩玲以及應屆港姐亞軍梁凱晴（Carina）等，不過原來2021年港姐五強之一的王嘉慧（Cathy），近日亦成為《愛．回家》的新成員。

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加入《愛．回家》恨同「大小姐」拍戲

Cathy在4月3日一集首次亮相，飾演阿壯（焦浩軒）約會對象，為接龍集團市場部的職員「Gina」，首次客串已有名有姓，加上觀眾認為她演出不錯，相信她有很大機會繼續參演。 

Cathy接受媒體訪問時指一直是《愛．回家》的粉絲，又指拍劇有很多東西要學習，認真不容易，又希望日後有機會與「大小姐」林淑敏同場拍戲。

王嘉慧加入《愛．回家》。

備受TVB力捧

雖然Cathy在《2021香港小姐競選》並沒有穫得任何獎項，不過她備受TVB力捧，早前不但獲欽點跟前輩梁思浩主持新節目《通靈之王》，現在又加盟《愛．回家》，足見她是力捧的對象。   

讀書了得學霸一名

Cathy自參選港姐時已成為傳媒焦點，皆因她原來是「學霸」一名。她初中時讀名校聖保羅男女中學，在英國公開試GCE AL考獲5*成績考入倫敦大學學院（UCL College）修心理學，並獲一級榮譽及「Dean's honours list」（獲院長嘉許名單）。

隨後，她回港修讀中大法律博士課程，因此她絕對是名副其實的「學霸」港姐。  

她除了學術成績了得外，Cathy亦熱愛運動及藝術，她不但考獲健身教練專業資格 ，當時參賽時更騷出其作品，當中不乏有手作首飾、珠寶首飾設計圖、食物繪圖、櫻花繪圖、人手縫紉，堪稱「藝術之霸」。

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家底雄厚

另外，Cathy的家底雄厚，父親王亞明（Jeffrey）有「內地傢俬大王」之稱，是著名傢俱公司創辦人，公司曾在美國上巿，並擁有多達約300多間加盟店。

即使身為富家女，不過Cathy多次受訪時表示未想接手父親的生意，並感謝家人支持她追夢。

撰文 : TOPick柴犬出動

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