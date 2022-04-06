【異物塞鼻】幼童塞綠豆珍珠入鼻幾乎發芽 兒科醫生：急診1個多小時才清除

▲ 幼童塞綠豆珍珠入鼻幾乎發芽，兒科醫生：急診1個多小時才清除。

兒童好奇心強，不時聽聞會將零碎異物塞入體內而需急診的個案，令家長們防不勝防。日前，台灣兒科醫師楊為傑在Facebook分享案例，指有位媽媽帶同自己約3歲的孩子就醫，說其鼻內有反光。醫生檢查後發現內藏一顆白色小珍珠，在孩子配合下得以即時清理出來。

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楊醫師又藉此案例提到曾經處理過不少幼童耳鼻藏異物的事件，嚴重者無法取出需轉送到大醫院手術處理。他指遇到最慘烈一事是有孩子將一顆綠豆塞進鼻子，過了好幾天被家長發現才就醫。當時鼻內綠豆已快發芽，變得很軟爛並裂開。在急診用時一個多小時才清除乾淨，過程中流了大量血。因此，醫師提醒家長務必要注意不要讓家中幼兒將零碎物件塞入耳鼻。

幼童易將異物塞體內行為引發討論

楊醫師發文後吸引不少網民留言，紛紛表示自己的孩子也曾試過塞意想不到的零碎物件入體內。例如塞過朱古力豆、小石頭、骰子、圖釘、粟米粒、橡皮擦等入鼻腔，塞磁鐵入耳等；甚至有模仿媽媽戴隱形眼鏡，將亮片塞入眼睛，行為十分危險。

另外，在廣東東莞市也曾發生類似個案。一名8歲男童將綠豆塞進右耳，其後因耳朵出現劇痛，才被父母送院治療。醫生檢查時赫然發現其耳内道內的綠豆發黑膨脹險發芽，經手術後取出才無大礙。主診醫生稱，若綠豆在耳內逗留更久導致發芽，將引起耳膜炎、中耳炎等症狀。

異物塞耳嚴重可致失聰

就此類事件，耳鼻喉專科醫生鍾耀基早前接受TOPick訪問時表示，常見的入耳異物包括小鋼珠﹑BB彈﹑豆類﹑昆蟲﹑膠擦﹑棉花棒頭﹑電池等，多塞在耳朵軟骨及硬骨交界處，一旦有異物入耳，可導致耳朵疼痛，若同時令耳膜或耳道受損，更會導致耳朵出血﹑流出膿物等，繼而併發形成肉芽﹑中耳炎等，嚴重的有機會造成失聰﹑暈眩等。

鍾耀基建議，如發現有任何異物入耳，忌以硬物如棉花棒等驅除，可先輕輕地異向後及向上收回耳廓，使耳道伸直，並用電筒檢查耳道情況，並提醒家長們，可留意子女日常會否突然拉扯耳朵，或出現喉嚨痕癢情況，有異樣時應盡快求醫。

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責任編輯：羅嘉欣