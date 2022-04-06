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【ViuTV6周年】貼童年照賀ViuTV開台6年　魯庭暉IG撰文：小學繼續努力

娛樂 16:12 2022/04/06

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熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

ViuTV開台6周年，魯庭暉於iG發帖文。

ViuTV於6年前的今日（4月6日）正式啟播，在超人氣MIRROR效應下，去年更成功轉虧為盈，成績斐然。

在開台6周年這紀念日，身為董事兼總經理的魯庭暉在今日（4月6日）於個人IG發帖文，更分享數張當年開台記招前工作人員搭台的照片。另外還有一張魯庭暉的童年照，當中他寫道：「6歲，幼稚園畢業，小學繼續努力」

【Elevator】呂爵安稱現爲合適時機Solo跳唱　Edan自爆因一個原因變焦急大師

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藝人齊賀ViuTV生日

不少網友也送上「生日」祝賀，當中郭奕芯和周家怡留言道：「Happy birthday 。」

最新影片推介：After Class專訪 

另外，MIRROR副隊長江𤒹生（AK）留言：「辛苦校董！」，AK獲網民大讚乖仔，更謂這位同學仔要繼續努力。

成功打造男團MIRROR。

由於近年ViuTV推出不少自家制劇集，更甚具口碑。

一眾網民亦紛紛留言感謝ViuTV：「勿忘初心，繼續用心製作高質作品，多謝ViuTV 令我再追電視節目」、「Happy 6th Birthday,期待有更多原創劇，更多未被發掘嘅人才出現， I love ViuTV」、「幼稚園超額完成」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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魯庭暉 電視台 ViuTV Mirror 江𤒹生

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