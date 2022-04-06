【第五波疫情】徐樂堅指確診數字仍處高水平　不排除之後有反彈風險

▲ （譚以諾攝）

本港疫情稍回落，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（6日）出席疫情記者會，交代最新疫情。

徐樂堅表示，第五波疫情共錄逾116萬宗陽性，香港疫情自3月初高峰下降，在過去3天，每日約有3000宗個案，雖然疫情現趨勢回落，但水平仍高，社區仍有很多傳播鏈，市民在假期活動多，且人流密集，不排除之後有反彈風險，希望市民留意減少不必要聚會及活動。

徐樂堅又指，本波疫情絕大部分院舍均曾出現個案，涉及逾1000間院舍，染疫院友達4.8萬人，染疫院舍職員則有約1.2萬人。

他指，分析院舍個案後發現，院舍個案由2月起大幅上升，2月初每日少於100間院舍有人染疫，但到3月3日及10日，院舍染疫數量分別上升至661間及671間，至3月尾才回落至每日約300多間；而截至昨日，過去一周亦有265間院舍呈報個案，每日均有約41至91間呈報，反映院舍爆發情況從高位回落，但仍然高企，呼籲不能鬆懈要嚴格執行防疫措施。

他又表示，截至昨日有約44700名院友已接種第一針疫苗，在安老院舍院友中的覆蓋率達54%，殘疾院舍院友則達69%，部分院友因染疫而未能接種。而第二階段目標會在4月15日前為院友打第二針，及為早前康復的院友打第一針。

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記者：黃小冰