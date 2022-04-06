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【特首選舉】讃李家超「硬淨」　盧文端：經濟方面是其弱點但有司局長支持

政治 15:51 2022/04/06

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l盧文端讃李家超有親和力、硬凈。（資料圖片）

全國僑聯副主席盧文端形容，政務司司長李家超為人有親和力，較「硬淨」，雖然經濟方面可能是其弱點，但特區政府非由特首「單打獨鬥」，相信在司局長支持下，李家超絕對沒有問題。

盧文端接受電台訪問時指，按照目前本港形勢，以「澳門模式」，即一個人參選行政長官比較好，因疫情依然嚴峻，而下月8日就投票，時間太倉促。

他又稱，選舉委員會的組成有廣泛代表性，如果李家超高票當選，證明在全港有一定的認受性。他認同，若李家超高票當選，對管治威信有幫助。

政協委員張志剛接受電台訪問時，表明支持李家超出任特首，他認為香港問題錯綜複雜，難有完美特首人選，寄望新特首能兼聽，集思廣益，並有良好判斷力。

另外，中聯辦領導今晨會晤部分選委，盧文端透露，早上單獨會見相關領導，但主題並非討論特首選舉，他有問及特首選舉的問題，對方回應指，最重要符合港澳辦主任夏寶龍提出的5個條件。

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責任編輯：林曉君

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