【第五波疫情】政府將設立電子平台　供私家醫生申領新冠口服藥

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（資料圖片）

本港疫情稍回落，衞生防護中心公布，今日新增2,777宗確診個案、其中1,489宗為核酸檢測陽性個案，1,288宗是快速檢測陽性個案。第五波疫情至今累計116.7萬宗個案。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會時表示，政府正設立一個電子平台，以便分發新冠抗病毒藥物，如有醫生申請，當局便會送藥供他們處方。

劉家獻指，醫管局會盡力做好安排，利用平台及時通知私家醫生，協助他們盡快取得藥物。

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記者：黃穎津