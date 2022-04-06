  • 23°C
香港時間 : 2022406日 (週三) 18:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】政府將設立電子平台　供私家醫生申領新冠口服藥

社會 17:14 2022/04/06

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（資料圖片）

本港疫情稍回落，衞生防護中心公布，今日新增2,777宗確診個案、其中1,489宗為核酸檢測陽性個案，1,288宗是快速檢測陽性個案。第五波疫情至今累計116.7萬宗個案。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會時表示，政府正設立一個電子平台，以便分發新冠抗病毒藥物，如有醫生申請，當局便會送藥供他們處方。

劉家獻指，醫管局會盡力做好安排，利用平台及時通知私家醫生，協助他們盡快取得藥物。

最新熱門影片：【TOPick診症室】成人及兒童康復後常見久咳　中醫拆解寒燥咳湯水食療

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【第五波疫情】商經局局長邱騰華司機快測陽性　邱騰華快速測試結果為陰性
今日 15:44
【第五波疫情】商經局局長邱騰華司機快測陽性　邱騰華快速測試結果為陰性
【第五波疫情】今日新增2,777宗確診及陽性個案　徐樂堅稱節日後疫情或反彈【不斷更新】
今日 16:25
【第五波疫情】今日新增2,777宗確診及陽性個案　徐樂堅稱節日後疫情或反彈【不斷更新】
【第五波疫情】徐樂堅指確診數字仍處高水平　不排除之後有反彈風險
今日 16:35
【第五波疫情】徐樂堅指確診數字仍處高水平　不排除之後有反彈風險

你可能感興趣

【第五波疫情】商經局局長邱騰華司機快測陽性　邱騰華快速測試結果為陰性
今日 15:44
【第五波疫情】商經局局長邱騰華司機快測陽性　邱騰華快速測試結果為陰性
【第五波疫情】今日新增2,777宗確診及陽性個案　徐樂堅稱節日後疫情或反彈【不斷更新】
今日 16:25
【第五波疫情】今日新增2,777宗確診及陽性個案　徐樂堅稱節日後疫情或反彈【不斷更新】
【第五波疫情】徐樂堅指確診數字仍處高水平　不排除之後有反彈風險
今日 16:35
【第五波疫情】徐樂堅指確診數字仍處高水平　不排除之後有反彈風險
快速測試 衞生防護中心 治療 疫情 劉家獻

最高瀏覽

【好人好事】深水埗遇陌生男户口結餘只剩$97未能提款　好心人主動轉賬$5湊夠數取錢
14:51 2022/04/05
【好人好事】深水埗遇陌生男户口結餘只剩$97未能提款　好心人主動轉賬$5湊夠數取錢
【講你都唔信】方力申拍床戲有生理反應　小方自責辜負女友：精神有少少出軌！
13:53 2022/04/05
【講你都唔信】方力申拍床戲有生理反應　小方自責辜負女友：精神有少少出軌！
【金宵大廈2】曾展望獲七品道士資格　考核嚴謹日聽15小時經隨時被體罰
13:59 2022/04/05
【金宵大廈2】曾展望獲七品道士資格　考核嚴謹日聽15小時經隨時被體罰