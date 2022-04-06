【快速測試】4月21日調整社交距離措施　徐樂堅：將視乎情況加入快速測試協助

▲ 衞生署衞生防護中心總監徐樂堅。（資料圖片）

本港疫情稍回落，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（6日）出席疫情記者會，交代最新疫情。

特首林鄭月娥今早指未來或要求市民進入特定場所前先做快測。被問到落實詳情，徐樂堅表示，4月21日放寬社交距離措施後，將視乎情況加入快速測試協助，希望市民習慣使用快速測試，到之後在不同地方要使用，可以便利工作。

徐樂堅又指，現時個案維持高水平，相信個案數目會在3至4位數維持一段時間，要思考有一定個案宗數時，如何盡快找出患者；而目前很多不同工作地點每天亦會做快速抗原測試，包括安老院舍、醫管局及地盤等，如屬於高風險群組，每日做快速抗原測試可以協助盡快找出個案，並馬上停止工作和隔離，減低傳播風險，相信快速抗原測試對日常的群集性活動有幫忙。

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記者：黃小冰