【死亡個案】單日再多111人病歿　按日死亡宗數稍有回升

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今（6日）下午於疫情記者會表示，公立醫院再多111宗死亡個案，令今波疫情累計死亡個案共8247宗，呈報個案的病死率約為0.71%。

今波疫情累計死亡個案共8247宗，其中18至59歲錄320宗，佔整體3.9%、7917宗均為60歲或上，佔整體96%，當中5850宗為80歲或以上，佔整體70.9%。

防護中心分析整體死亡個案中，有67.2%是從未打針、病死率為3.26%；打了一針佔21.4%、病死率為0.97%；打了2針或以上佔11.4%、打了2針病死率為0.14%、打了3針病死率為0.03%。

防護中心進一步分析80歲或以上長者的死亡個案，未打針的病死率為16.6%、打了一針為6.9%、打了2針為3.4%、打了3針為1.04%。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，現時共10068人留醫；過去24小時新增13名病人情況危殆、目前有8人情況嚴重，74名危殆病人於深切治療病房留醫。過去一日有665人出院，10人入院篩查發現確診，同房10名病人被列為密切接觸者。另醫管局累計共21337名職員曾確診，其中19449已返回工作崗位。

過去24小時有84名染疫病人死亡，涉53男31女，介乎43至102歲，40人來自院舍，77人逾65歲，其中50人無打針、21人打一針、11人打2針、2人打3針，昨日3名較年輕離世病人詳情如下：

43歲病人，2017年有腦神經出血、腦幹受損，須長期使用呼吸機，溝通不良，長期留院須要他人照顧。病人3月12日發現染疫，有處方瑞德西韋及干擾素。

59歲病人，患有長期病，包括高血壓、心臟病、晚期腎衰竭，須長期洗血。病人因氣喘入院洗血時發現染疫，入院情況一直差，至昨日離世。

59歲男病人，患有肺癌，已擴散至骨、腦，需做化療，近日已停止。

另外因數據滯後，2月22日至4月4日再多27人離世，涉14男13女，年齡介乎36至95歲。

36歲病人，患有長期病患，包括大動脈剝離、心內膜炎、晚期腎衰竭，曾進行換心瓣手術，需要洗肚。入院時進食不良，洗肚水混濁。3月30日入院篩查期間發現對新冠病毒呈陽性，醫院有為其處方口服藥，惟病人情況持續差，延至4月4日離世。

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記者：黃穎津