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【李家超參選特首】李家超：如辭職獲中央批准　準備參選行政長官選舉

社會 17:39 2022/04/06

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李家超又感謝政治委任官員團隊、立法會議員、政府委員會委員等。

特首選戰進入重要時刻，中聯辦今天與部分選委代表會面，港府下午公布已收到政務司司長李家超辭職，即時開始休假。李家超於下午5時半會見傳媒指，如果辭職獲中央批准，準備參加下一任行政長官選舉。

李家超稱，在辭職信中列明，如辭職獲中央批准，會打算準備參加下一任特首選舉，又感謝特首林鄭月娥，在2017年委任他為保安局局長，其後又於去年6月，委任他作政務司司長。

李家超今日向行政長官辭去政務司司長一職。（馮漢柱攝）

另外，李家超又感謝政治委任官員團隊、立法會議員、政府委員會委員等，又在發言中多謝香港市民稱，對服務市民超過40年，感到光榮，並感謝多年一起共事的公務員同事，努力不懈、盡忠職守。對於下一步路向，他稱正開始休假，如辭職獲中央批准，會盡快交代下一步工作。

李家超用中、英文發言後，未有接受傳媒提問便離開，整個記者會歷時約5分鐘。

政府今日（6日）收到政務司司長李家超的請辭，並已根據《基本法》第四十八條第五款呈交中央人民政府，李家超即時開始休假。李家超於下午5時半見傳媒，據了解會宣布參選特首選舉。中聯辦今日會晤部分選委，有選委透露，李家超為中央屬意的唯一特首選舉人選（詳情即看：【下一頁】）。

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記者：陳宛彤

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