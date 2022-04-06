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【房屋供應】陳帆稱擬將隔離設施改裝成過渡屋　禁補地價後售居屋不利流轉

社會 15:59 2022/04/06

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陳帆稱擬將隔離設施改裝成過渡屋。（資料圖片）

疫情下本港增建大量隔離中心，有立法會議員建議政府在疫情後善用有關設施作房屋用途。運輸及房屋局局長陳帆今日（6日）在立法會回應指，政府認為隔離設施在完善設備後可長期使用，部份可作過渡性房屋之用。

然而，他強調現有設施仍欠缺部分設備，即使有意用作過渡性房屋，仍需進一步改裝。

會上亦有議員問及如何防止資助房屋炒賣。陳帆回應指，如所有禁止資助房屋補地價後於公開市場出售，將影響居屋流轉及供應。

他指出，在過去五年居屋和綠置居約1.5萬宗的公開市場交易當中，只有合共約90宗為首次轉讓日期起計15年內發生的首次轉售交易，只佔公開市場成交總數約0.6%，反映大部分市民都是購買居屋和綠置居作自住之用。

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責任編輯：陳梓蔚

 

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