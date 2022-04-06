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【特首選舉】李家超辭職參選特首　財政司司長陳茂波 ：祝願他一切順利

社會 18:19 2022/04/06

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財政司司長陳茂波在社交平台表示祝願李家超一切順利。（經濟日報圖片)

港府下午公布已收到政務司司長李家超辭職，即時開始休假。李家超於下午5時半會見傳媒指，如果辭職獲中央批准，準備參加下一任行政長官選舉。詳情即看:【下一頁】

財政司司長陳茂波下午大概6時在社交平台發帖文，提及行政長官選舉，他表示：

行政長官選舉提名期已展開，標誌著香港將要踏入一個新階段。欣悉李家超已辭去政務司司長一職，並擬參加第六屆行政長官選舉，祝願他一切順利。

李家超（右）已辭去政務司司長一職，將準備參選行政長官。（馮漢柱攝）

政務司司長李家超已辭職，準備參選特首。全國港澳研究會副會長劉兆佳稱，李家超的最大優勢，是他在平息暴亂過程中表現的沉着和勇氣，沒有政治派系的背景及既得利益集團的糾葛，也沒有對現行政策的執着，因此有利於履行對中央的責任及推進改革與創新。詳情即看:【下一頁】

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記者：伍瑋瑋

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